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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших от авиаударов по Запорожью возросло до 25

Количество пострадавших от авиаударов по Запорожью возросло до 25

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 15:33  •  5797 просмотра

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В результате российских авиаударов по Запорожью погиб один человек, 25 получили ранения. Спасатели спасли еще двух человек, поисковые работы завершены.

Количество пострадавших в результате российских авиаударов по Запорожью возросло до 25, передает УНН.

"По состоянию на 18:00 погиб один человек, 20 человек получили ранения, среди них две девочки двенадцати и девяти лет. Еще двух человек спасли чрезвычайники", - говорится в сообщении.

Добавим

Впоследствии председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 25.

"По состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 25:

- один человек погиб

- ранения получили 24 жителя (9 мужчин, 12 женщин и 3-ри ребенка 9, 10 и 12 лет)", - резюмировал Федоров.

Ранее

По состоянию на 16:00 в результате российских авиаударов по Запорожью погиб один человек, 18 человек получили ранения, поисковые и аварийно-спасательные работы завершены.

россияне, предварительно, нанесли 6 ударов по Запорожью: есть раненые1 октября 2024, 09:24 • 10198 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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zaporozheЗапорожье