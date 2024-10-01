Кількість постраждалих від авіаударів по Запоріжжю зросла до 25
Київ • УНН
Внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю загинула одна людина, 25 отримали поранення. Рятувальники врятували ще двох людей, пошукові роботи завершено.
Кількість постраждалих унаслідок російських авіаударів по Запоріжжю зросла до 25, передає УНН.
"Станом на 18:00 загинула одна людина, 20 людей отримали поранення, серед них дві дівчинки дванадцяти та дев’яти років. Ще двох людей врятували надзвичайники", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Згодом голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 25.
"Станом на зараз кількість потраждалих зросла до 25:
- одна людина загинула
- поранень зазнали 24 мешканця (9 чоловіків, 12 жінок та 3-ри дитини 9, 10 та 12 років)", - резюмував Федоров.
Раніше
Станом на 16:00 внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю загинула одна людина, 18 людей отримали поранення, пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершені.
росіяни, попередньо, завдали 6 ударів по Запоріжжю: є поранені01.10.24, 12:24 • 12729 переглядiв