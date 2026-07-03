Количество пострадавших от атаки рф на Запорожье возросло до 21
Киев • УНН
В результате атаки рф на Запорожье пострадал 21 человек, среди них двое детей. В больнице находятся 12 человек, трое в тяжелом состоянии.
В результате атаки рф на Запорожье количество пострадавших возросло до 21. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Уже 21 раненый из-за вражеской атаки на Запорожье. Среди них двое детей: 12-летний мальчик и 16-летняя девушка
По словам главы Запорожской ОВА, сейчас в больнице находится 12 человек: 9 госпитализированы, еще 3 - обследуются медиками. Среди раненых трое человек в тяжелом состоянии.
Напомним
В Запорожье продолжает расти количество раненых в результате атаки россиян, им оказывают медицинскую помощь. Самому старшему раненому 76 лет, самому младшему - 11-летний мальчик.
Известно о двух погибших.