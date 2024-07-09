По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, количество погибших в результате ракетного обстрела российскими войсками Киева 8 июля возросло до 32 человек, в том числе 4 детей, 120 человек получили ранения.
В Киеве до 120 увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки российских войск 8 июля, 32 человека погибли, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.
В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 32 человека, среди них 4 ребенка, 120 - пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены
Поисковые, аварийно-спасательные и восстановительные работы на территории "Охматдета" полностью завершены.
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"В Шевченковском районе под завалами жилого дома поисково-спасательные работы продолжаются", - указали в ГСЧС.
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