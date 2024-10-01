Количество попыток захода вражеских ДРГ на территорию Украины значительно уменьшилось - Демченко

Пограничники фиксируют уменьшение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины, но диверсионная деятельность врага сохраняется, в том числе попытки заминировать отдельные направления. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Относительно попыток захода на нашу территории ДРГ, то эта активность значительно уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами. Сейчас практически не фиксируются попытки российских диверсантов вступать также в бой с позициями, которые удерживают украинские воины на направлении границы с Россией. Зато конечно, что диверсионная деятельность врага сохраняется, в том числе попытки заминировать отдельные направления, чтобы украинские воины, контролируя границу с Россией, могли или подорваться, или же еще что-то - сказал Демченко.

Напомним,

С начала суток на фронте произошло 74 боевых столкновений. Вместе с тем, оккупанты и дальше активно действуют на Покровском, Кураховском, Купянском и Лиманском направлениях.