Кількість спроб заходу ворожих ДРГ на територію України значно зменшилася - Демченко

Прикордонники фіксують зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп на територію України, але диверсійна діяльність ворога зберігається, в тому числі намагання замінувати окремі напрямки. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Щодо спроб заходу на нашу території ДРГ, то ця активність значно зменшилася в порівнянні з попередніми періодами. Зараз практично не фіксуються спроби російських диверсантів вступати також в бій з позиціями, які утримують українські воїни на напрямку кордону з росією. Натомість звісно, що диверсійна діяльність ворога зберігається, в тому числі намагання замінувати окремі напрямки, щоб українські воїни, контролюючи кордон з росією, могли або ж підірватися, або ж ще щось