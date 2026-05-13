Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Количество обращений относительно нарушения прав граждан, связанных с проведением мобилизации, за последние годы выросло в 333 раза - Лубинец

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Лубинец заявил о росте жалоб на нарушения прав во время мобилизации в 333 раза. Он требует создать рабочую группу для изменения системы работы ТЦК.

Количество обращений относительно нарушения прав граждан, связанных с проведением мобилизации, за последние годы выросло в 333 раза - Лубинец

Количество обращений по поводу нарушения прав граждан, связанных с проведением мобилизации, по сравнению с 2022 годом выросло в 333 раза. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания парламента, передает УНН.

Самый острый вопрос, с которым я столкнулся в 2025 году, – мобилизация. Уважаемые народные депутаты, количество обращений ко мне относительно нарушения прав граждан Украины, связанных с проведением мобилизации, по сравнению с 2022 годом выросло в 333 раза. Я получил более 6 тысяч обращений. К сожалению, у нас продолжается позорная практика использования балаклав, применения незаконной силы, избиений, даже дошли до того, что в помещениях ТЦК убивают гражданских лиц Украины. У нас провалены все поручения, которые получили соответствующие структуры по кардинальному изменению вопроса проведения мобилизации

- сказал Лубинец.

Он отметил, что, в отличие от многих, кто публично утверждает, что в условиях полномасштабной агрессии невозможно изменить систему, он с этим категорически не согласен.

Я требую, чтобы была срочно создана рабочая группа на уровне Министерства обороны, в которую лично войдет Уполномоченный вместе с представителями парламента. У нас есть рецепт, как срочно изменить эту ситуацию. Граждане Украины должны чувствовать свою защищенность в помещениях ТЦК и СП, а не наоборот

- добавил Лубинец.

Дополнение

Сегодня, 13 мая, Верховная Рада приняла к сведению представленный Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2025 году.

Парламент рекомендовал органам государственной власти и органам местного самоуправления рассмотреть рекомендации, приведенные в представленном Омбудсменом ежегодном докладе, и принять меры в пределах компетенции по надлежащему обеспечению реализации прав и свобод человека и гражданина в Украине.

В отчете указывается, что в 2025 году наблюдается тенденция, когда работники ТЦК и СП проводят силовые задержания и проверку документов способом, который может нарушать права граждан.

"Людей насильно доставляют в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, не имея на это полномочий. Часто эти сотрудники закрывают лица балаклавами, не используют бодикамеры. В 2025 году 6 127 обращений ко мне касались признаков нарушений прав во время мобилизации. Речь шла о незаконных задержаниях, а также поверхностных медицинских осмотрах, проблемах с отсрочками. На каждое обращение была реакция — запросы, проверки, действия в пределах моих полномочий. По результатам зафиксирован ряд системных, кадровых, правовых и организационных проблем и даны соответствующие рекомендации по их устранению. В конце года появилась и другая тенденция: неправомерные действия граждан в отношении работников ТЦК и СП. Поэтому подчеркиваю: мобилизация не может происходить вне закона. Нарушение прав — недопустимо с любой стороны. Закон должен быть единым мерилом ответственности", - отмечается в отчете.

Напомним

В Одессе зафиксировано нарушение прав человека со стороны представителей ТЦК и СП, которые уже получают правовую оценку. На фоне роста количества жалоб этот случай стал показательным сигналом необходимости системных изменений в работе органов, ответственных за мобилизацию.

Павел Башинский

ОбществоПолитика