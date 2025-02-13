Количество кредитования по программе «5-7-9%» в Ощадбанке уменьшилось - представительница правления финучреждения

Количество кредитов, выдаваемых по государственной программе «5-7-9%», уменьшилось, и сейчас только 7 из 10 кредитов в Ощадбанке предоставляются по этой ставке, тогда как ранее этот показатель составлял 9 из 10.

Об этом рассказала член правления ответственная за микро-, малый и средний бизнес АО «Ощадбанк» Наталья Буткова-Витвицкая на Mind Export Summit, передает корреспондент УНН.

В прошлом году из 10 кредитов под «5-7-9%» мы выдавали 9, это для сегмента МСБ, потому что сами условия, которые были утверждены государством были шире чем модификация условий на текущий момент. Сейчас только 7 кредитов из 10 мы выдаем под «5-7-9%» - сказала Буткова-Витвицкая.

По ее словам, у государства есть определенные обязательства перед МВФ, поэтому программа будет сокращаться. Программа «5-7-9%» имела определенную цель - поддержку предпринимательства МСБ, некорпоративного бизнеса и клиентов, которые не имели доступа к широкому финансированию.

В будущем еще будут дополнительные изменения программы. Это касается не инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты будут в периметре фокуса, как одна из ключевых для государства составляющих. Это будет касаться оборонного капитала. Также по оценкам будет сокращаться объем поддержки корпоративного бизнеса по программе «5-7-9%» - добавила член правления «Ощадбанка».

Напомним

Еще в октябре бюджет государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» был полностью исчерпан, а долг правительства перед банками за компенсацию процентов до конца года может достичь 10 млрд грн.

Общее же количество выданных кредитов с начала действия программы «Доступные кредиты 5-7-9%» достигло 271 млрд гривен для почти 80 тысяч представителей бизнеса.