Количество кредитования по программе «5-7-9%» в Ощадбанке уменьшилось - представительница правления финучреждения
Киев • УНН
Количество кредитов по программе «5-7-9%» в Ощадбанке снизилось с 9 до 7 из 10 возможных. Программа будет и дальше сокращаться из-за обязательств государства перед МВФ, но инвестиционные проекты останутся в фокусе.
Количество кредитов, выдаваемых по государственной программе «5-7-9%», уменьшилось, и сейчас только 7 из 10 кредитов в Ощадбанке предоставляются по этой ставке, тогда как ранее этот показатель составлял 9 из 10.
Об этом рассказала член правления ответственная за микро-, малый и средний бизнес АО «Ощадбанк» Наталья Буткова-Витвицкая на Mind Export Summit, передает корреспондент УНН.
В прошлом году из 10 кредитов под «5-7-9%» мы выдавали 9, это для сегмента МСБ, потому что сами условия, которые были утверждены государством были шире чем модификация условий на текущий момент. Сейчас только 7 кредитов из 10 мы выдаем под «5-7-9%»
По ее словам, у государства есть определенные обязательства перед МВФ, поэтому программа будет сокращаться. Программа «5-7-9%» имела определенную цель - поддержку предпринимательства МСБ, некорпоративного бизнеса и клиентов, которые не имели доступа к широкому финансированию.
В будущем еще будут дополнительные изменения программы. Это касается не инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты будут в периметре фокуса, как одна из ключевых для государства составляющих. Это будет касаться оборонного капитала. Также по оценкам будет сокращаться объем поддержки корпоративного бизнеса по программе «5-7-9%»
Напомним
Еще в октябре бюджет государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» был полностью исчерпан, а долг правительства перед банками за компенсацию процентов до конца года может достичь 10 млрд грн.
Общее же количество выданных кредитов с начала действия программы «Доступные кредиты 5-7-9%» достигло 271 млрд гривен для почти 80 тысяч представителей бизнеса.