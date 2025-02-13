Кількість кредитування за програмою «5-7-9%» в Ощадбанку зменшилась - представниця правління фінустанови

Кількість кредитів, що видаються за державною програмою "5-7-9%", зменшилася, і наразі лише 7 із 10 кредитів в Ощадбанку надаються за цією ставкою, тоді як раніше цей показник становив 9 із 10.

Про це розповіла членкиня правління відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес АТ "Ощадбанк" Наталя Буткова-Вітвіцька на Mind Export Summit, передає кореспондент УНН.

В минулому році з 10 кредитів під "5-7-9%" ми видавали 9, це для сегменту МСБ, тому що самі умови, які були затверджені державою були ширші ніж модифікація умов на поточний момент. Зараз лише 7 кредитів з 10 ми видаємо під "5-7-9%

За її словами, в держави є певні зобовʼязання перед МВФ, тому програма буде скорочуватися. Програма "5-7-9%" мала певну мету — підтримку підприємництва МСБ, некорпоративного бізнесу та клієнтів, які не мали доступу до широкого фінансування.

В майбутньому ще будуть додаткові зміни програми. Це стосується не інвестиційних проєктів. Інвестиційні проєкти будуть у периметрі фокуса, як одна з ключових для держави складових. Це буде стосуватися оборонного капіталу. Також за оцінками буде скорочуватись обсяг підтримки корпоративного бізнесу по програмі "5-7-9%