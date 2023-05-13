"Когда вы в состоянии войны, нужно все": Кулеба призвал сосредоточиться на помощи Украине

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины в Стокгольме заявил, что Украине для обороны от российской агрессии "нужно, буквально, все" и призвал партнеров сконцентрироваться на том, "достаточно ли они сделали" для украинского контрнаступления, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Когда вы воюете, вам нужно все. Буквально, все - от медицинских машин для транспортировки раненых солдат с поля боя до бронетранспортеров с ракетами дальнего действия, F-16, много всего. Суть очень проста. Я ценю все, что делается для Украины, искренне это ценю. Но я скажу, что сделано достаточно, когда мы победим, победим вместе. Это будет момент, когда я скажу: "Вы сделали блестящую работу", - подчеркнул министр.

Детали

Кулеба также призвал сконцентрироваться на том, как продолжить поддерживать Украину вместо того, чтобы спрашивать о дате начала ожидаемого контрнаступления.

"Вместо того, чтобы спрашивать "когда начнется контрнаступление?", спросите, "достаточно ли я сделал для того, чтобы украинское контрнаступление началось и было успешным?" Это вопрос, на котором мы хотим, чтобы все сосредоточились", - подытожил он.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Стокгольм в Швеции, чтобы принять участие в неформальной встрече руководителей МИД стран-членов Евросоюза. Во время брифинга он отметил, что темами разговоров станут артиллерийские боеприпасы большой дальности и переговоры о присоединении Украины к ЕС "короткой дальности".

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