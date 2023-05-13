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"Коли ви у стані війні, потрібно все": Кулеба закликав зосередитися на допомозі Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ України у Стокгольмі заявив, що Україні для оборони від російської агресії "потрібно, буквально, все" і закликав партнерів сконцентруватися на тому, "чи достатньо вони зробили" для українського контрнаступу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Коли ви воюєте, вам потрібно все. Буквально, все - від медичних машин для транспортування поранених солдатів з поля бою до бронетранспортерів з ракетами дальньої дії, F-16, багато всього. Суть дуже проста. Я ціную все, що робиться для України, щиро це ціную. Але я скажу, що зроблено достатньо, коли ми переможемо, переможемо разом. Це буде момент, коли я скажу: "Ви зробили блискучу роботу", - наголосив міністр.

Деталі

Кулеба також закликав сконцентруватися на тому, як продовжити підтримувати Україну замість того, щоб запитувати про дату початку очікуваного контрнаступу.

"Замість того, щоб запитувати "коли почнеться контрнаступ?", запитайте, "чи достатньо я зробив для того, щоб український контрнаступ почався і був успішним?" Це питання, на якому ми хочемо, щоб усі зосередилися", - підсумував він.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Стокгольму у Швеції, щоб взяти участь у неформальній зустрічі очільників МЗС країн-членів Євросоюзу. Під час брифінгу він наголосив, що темами розмов стануть артилерійські боєприпаси великої дальності та переговори про приєднання України до ЄС "короткої дальності".

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