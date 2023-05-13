"Коли ви у стані війні, потрібно все": Кулеба закликав зосередитися на допомозі Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ України у Стокгольмі заявив, що Україні для оборони від російської агресії "потрібно, буквально, все" і закликав партнерів сконцентруватися на тому, "чи достатньо вони зробили" для українського контрнаступу, передає кореспондент УНН.
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"Коли ви воюєте, вам потрібно все. Буквально, все - від медичних машин для транспортування поранених солдатів з поля бою до бронетранспортерів з ракетами дальньої дії, F-16, багато всього. Суть дуже проста. Я ціную все, що робиться для України, щиро це ціную. Але я скажу, що зроблено достатньо, коли ми переможемо, переможемо разом. Це буде момент, коли я скажу: "Ви зробили блискучу роботу", - наголосив міністр.
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Кулеба також закликав сконцентруватися на тому, як продовжити підтримувати Україну замість того, щоб запитувати про дату початку очікуваного контрнаступу.
"Замість того, щоб запитувати "коли почнеться контрнаступ?", запитайте, "чи достатньо я зробив для того, щоб український контрнаступ почався і був успішним?" Це питання, на якому ми хочемо, щоб усі зосередилися", - підсумував він.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Стокгольму у Швеції, щоб взяти участь у неформальній зустрічі очільників МЗС країн-членів Євросоюзу. Під час брифінгу він наголосив, що темами розмов стануть артилерійські боєприпаси великої дальності та переговори про приєднання України до ЄС "короткої дальності".