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Колеса победы: «АТБ» снова помогает ВСУ автотранспортом

Колеса победы: «АТБ» снова помогает ВСУ автотранспортом

Киев • УНН

 • 439177 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Крупнейшая по многим показателям торговая сеть Украины с первых дней военного вторжения поступает как патриотический бизнес. Неоценимым вкладом «АТБ» в нашу общую победу является поддержка компанией украинских защитников.

В условиях современной войны большое значение имеет транспорт – и «АТБ» системно помогает Вооруженным силам Украины транспортом. С февраля и по сегодняшний день для нужд различных подразделений и объединений ВСУ компания передала уже около 1000 транспортных средств разного назначения.

Новенькие 114 быстрых и крепких пикапов Mitsubishi L-200 сегодня уже направляются к нашим бойцам. А недавно корпорация снова закупила и доставила военным еще пять современных оперативно-штабных автомобилей Mersedes с колесной формулой 4х4 и 32 пожарных машины.

Такой транспорт пригодится разведчикам, спецназу и другим подразделениям, для которых мобильность, вездеходность и маневренность имеют решающее значение. Поэтому, приняв в строй эти машины, наша армия станет еще быстрее, сильнее и боеспособнее.

Следует отметить, что это не первая партия закупленных «АТБ» пикапов известного японского производителя для ВСУ. Ранее бойцам передали 290 аналогичных пикапов повышенной проходимости. Также ранее была профинансирована закупка и передача военным автомобилей специального назначения. Речь идет о грузовых машинах повышенной проходимости, оперативно-пиротехнических авто, пожарных машинах и автоцистернах.

Перед тем корпорация снабдила воинов целым небольшим автопарком: подразделения ВСУ получили автомобили особого назначения. Это основная фронтовая рабочая сила современные мощные грузовики повышенной проходимости, автоцистерны, оперативные авто и т.д.

Общая сумма помощи нашим военным транспортом от «АТБ» уже исчисляется сотнями миллионов гривен. Это не только патриотический поступок, которым компания славилась еще в мирные времена, но и действительно весомый вклад в нашу общую победу.

Пока можно сказать, что многолетний лидер отечественной отрасли розничной торговли фактически стал форпостом продовольственной безопасности Украины. Речь идет как о мирном населении, так и о военнослужащих. На днях на передовую была отправлена очередная крупная партия провианта, которую компании удалось собрать вместе с клиентами и партнерами по бизнесу.

Кроме того, корпорация начала масштабные благотворительные проекты, целью которых является поддержка ВСУ, медицинских учреждений, волонтерских организаций, вынужденных переселенцев, жителей только что оккупированных территорий. Помогают даже животным из пострадавших от боевых действий зоопарков...

Жители освобожденных регионов получают от «АТБ» бесплатно продовольственные наборы, в состав которых помимо основного перечня продуктов входит также необходимая бытовая химия. Тысячи таких благотворительных наборов получили жители Купянска Харьковской области и Снегиревки на Херсонщине. Супермаркеты «АТБ» уже называют магазинами несокрушимости, ведь несмотря на сложности и военные обстоятельства, они продолжают выполнять свою основную миссию — обеспечивают широкие слои населения гарантированно свежими продуктами и качественными товарами первой необходимости по честным ценам. Именно магазины самой большой сети первыми присоединились к национальной стратегии экономии света, а сегодня работают в непростых условиях вынужденных отключений электроэнергии. Благодаря мощным генераторам они помогают гражданам не только пополнить запасы продовольствия, но и согреться ароматным кофе и порадовать себя вкусом мирной жизни — свежей выпечкой собственного производства

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