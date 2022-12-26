Колеса перемоги: «АТБ» знов допомагає ЗСУ автотранспортом

ukru
19:27 • 6285 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 34787 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 84949 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 136617 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 161312 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 336934 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217076 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192830 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 323507 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458849 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
91 %
748 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197776 перегляди

Колекція годинників та подарунок в понад 12 млн гривень від колишньої дружини - декларація Тищенка

31 березня, 10:55 • 54141 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 147371 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110479 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72279 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 336935 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 323507 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542269 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673577 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694097 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72279 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110479 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197776 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224120 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217049 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Колеса перемоги: «АТБ» знов допомагає ЗСУ автотранспортом

Колеса перемоги: «АТБ» знов допомагає ЗСУ автотранспортом

Київ • УНН

 • 439179 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Найбільша за багатьма показниками торговельна мережа України з перших днів військового вторгнення чинить як патріотичний бізнес. Неоціненним внеском «АТБ» у нашу спільну перемогу є підтримка компанією українських захисників.

В умовах сучасної війни неабияке значення має транспорт – і «АТБ» системно допомагає Збройним силам України транспортом. З лютого і по сьогодні для потреб різних підрозділів та об’єднань ЗСУ компанія передала вже близько 1000 транспортних засобів різного призначення.

Новенькі 114 швидких та міцних пікапів Mitsubishi L-200 сьогодні вже прямують до наших бійців. А нещодавно корпорація знову закупила та доставила військовикам ще п’ять сучасних оперативно-штабних автомобілів Mersedes із колісною формулою 4х4 та 32 пожежні машини.

Такий транспорт стане у пригоді розвідникам, спецпризначенцям та іншим підрозділам, для яких мобільність, всюдихідність і маневровість мають вирішальне значення. Тож прийнявши у стрій ці машини, наша армія стане ще швидшою, сильнішою та боєздатнішою.

Варто зазначити, що це не перша партія закуплених «АТБ» пікапів відомого японського виробника для ЗСУ. Дещо раніше бійцям передали 290 аналогічних пікапів підвищеної прохідності. Також раніше було профінансовано закупівлю та передання військовикам автівки спеціального призначення. Йдеться про вантажні машини підвищеної прохідності, оперативно-піротехнічні авто, пожежні машини й автоцистерни.

Перед тим корпорація забезпечила воїнів цілим невеличким автопарком: підрозділи ЗСУ отримали автомобілі особливого призначення. Це основна фронтова робоча сила — сучасні потужні вантажівки підвищеної прохідності, автоцистерни, оперативні авто тощо.

Загальна сума допомоги нашим військовикам транспортом від «АТБ» уже рахується на сотні мільйонів гривень. Це не тільки патріотичний вчинок, якими компанія славилась ще у мирні часи, але й справді вагомий внесок у нашу спільну перемогу.

Наразі можна сказати, що багаторічний лідер вітчизняної галузі роздрібної торгівлі фактично став форпостом продовольчої безпеки України. Йдеться як про мирне населення, так і про військовиків. Днями на передову було відправлено чергову велику партію провіанту, який компанії вдалося зібрати разом із клієнтами та партнерами по бізнесу.

Окрім цього, корпорація розпочала масштабні благодійні проєкти, метою яких є підтримка ЗСУ, медичних установ, волонтерських організацій, вимушених переселенців, мешканців щойно деокупованих територій. Допомагають навіть тваринам із постраждалих від бойових дій зоопарків...

Мешканці звільнених регіонів отримують від «АТБ» безоплатно продовольчі набори, до складу яких окрім основного переліку харчів входить також найнеобхідніша побутова хімія. Тисячі таких благодійних пакунків отримали мешканці Куп’янська Харківської області та Снігурівки на Херсонщині. Супермаркети «АТБ» уже називають магазинами незламності, адже незважаючи на складнощі й воєнні обставини, вони продовжують виконувати свою основну місію — забезпечують широкі верстви населення гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності за чесними цінами. Саме магазини найбільшої української мережі першими долучилися до національної стратегії економії світла, а сьогодні працюють у непростих умовах вимушених вимкнень електроенергії. Завдяки потужним генераторам вони допомагають громадянам не тільки поповнити харчові запаси, але й зігрітися запашною кавою та порадувати себе смаком мирного життя — свіжою випічкою власного виробницт

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$82,437.50
Золото
$3,157.02
Tesla
$258.01
Brent
$74.67
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,827.42