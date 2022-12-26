Колеса перемоги: «АТБ» знов допомагає ЗСУ автотранспортом

В умовах сучасної війни неабияке значення має транспорт – і «АТБ» системно допомагає Збройним силам України транспортом. З лютого і по сьогодні для потреб різних підрозділів та об’єднань ЗСУ компанія передала вже близько 1000 транспортних засобів різного призначення.

Новенькі 114 швидких та міцних пікапів Mitsubishi L-200 сьогодні вже прямують до наших бійців. А нещодавно корпорація знову закупила та доставила військовикам ще п’ять сучасних оперативно-штабних автомобілів Mersedes із колісною формулою 4х4 та 32 пожежні машини.

Такий транспорт стане у пригоді розвідникам, спецпризначенцям та іншим підрозділам, для яких мобільність, всюдихідність і маневровість мають вирішальне значення. Тож прийнявши у стрій ці машини, наша армія стане ще швидшою, сильнішою та боєздатнішою.

Варто зазначити, що це не перша партія закуплених «АТБ» пікапів відомого японського виробника для ЗСУ. Дещо раніше бійцям передали 290 аналогічних пікапів підвищеної прохідності. Також раніше було профінансовано закупівлю та передання військовикам автівки спеціального призначення. Йдеться про вантажні машини підвищеної прохідності, оперативно-піротехнічні авто, пожежні машини й автоцистерни.

Перед тим корпорація забезпечила воїнів цілим невеличким автопарком: підрозділи ЗСУ отримали автомобілі особливого призначення. Це основна фронтова робоча сила — сучасні потужні вантажівки підвищеної прохідності, автоцистерни, оперативні авто тощо.

Загальна сума допомоги нашим військовикам транспортом від «АТБ» уже рахується на сотні мільйонів гривень. Це не тільки патріотичний вчинок, якими компанія славилась ще у мирні часи, але й справді вагомий внесок у нашу спільну перемогу.

Наразі можна сказати, що багаторічний лідер вітчизняної галузі роздрібної торгівлі фактично став форпостом продовольчої безпеки України. Йдеться як про мирне населення, так і про військовиків. Днями на передову було відправлено чергову велику партію провіанту, який компанії вдалося зібрати разом із клієнтами та партнерами по бізнесу.

Окрім цього, корпорація розпочала масштабні благодійні проєкти, метою яких є підтримка ЗСУ, медичних установ, волонтерських організацій, вимушених переселенців, мешканців щойно деокупованих територій. Допомагають навіть тваринам із постраждалих від бойових дій зоопарків...

Мешканці звільнених регіонів отримують від «АТБ» безоплатно продовольчі набори, до складу яких окрім основного переліку харчів входить також найнеобхідніша побутова хімія. Тисячі таких благодійних пакунків отримали мешканці Куп’янська Харківської області та Снігурівки на Херсонщині. Супермаркети «АТБ» уже називають магазинами незламності, адже незважаючи на складнощі й воєнні обставини, вони продовжують виконувати свою основну місію — забезпечують широкі верстви населення гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності за чесними цінами. Саме магазини найбільшої української мережі першими долучилися до національної стратегії економії світла, а сьогодні працюють у непростих умовах вимушених вимкнень електроенергії. Завдяки потужним генераторам вони допомагають громадянам не тільки поповнити харчові запаси, але й зігрітися запашною кавою та порадувати себе смаком мирного життя — свіжою випічкою власного виробницт