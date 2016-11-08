Коллекцию оружия изъяли у жителя Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во время проведения санкционированного обыска правоохранители изъяли у 37-летнего жителя Мангуша 2 автомата, 2 винтовки, карабин и 69 патронов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Мужчина объяснил наличие опасных предметов увлечением оружием. Все предметы заказывал через интернет, пополняя таким образом свою собственную коллекцию.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия, боеприпасов "Уголовного кодекса Украины).
Правонарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.