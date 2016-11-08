Коллекцию оружия изъяли у жителя Донецкой области

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во время проведения санкционированного обыска правоохранители изъяли у 37-летнего жителя Мангуша 2 автомата, 2 винтовки, карабин и 69 патронов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.