Колекцію зброї вилучили у жителя Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у 37-річного жителя Мангуша 2 автомати, 2 гвинтівки, карабін та 69 набоїв. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Чоловік пояснив наявність небезпечних предметів захопленням зброєю. Усі предмети замовляв через інтернет, поповнюючи в такий спосіб свою власну колекцію.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.263 (Незаконне зберігання зброї, боєприпасів" Кримінального кодексу України).
Правопорушнику може загрожувати до 7 років позбавлення волі.