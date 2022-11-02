Коллаборанта сальдо разоблачали в уклонении от уплаты налогов на 60 млн грн

ukru
14 марта, 19:57 • 54440 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 95094 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 101054 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132854 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134977 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111473 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105334 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91585 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111179 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136523 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 35579 просмотра
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 20187 просмотра
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 15863 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 23281 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 26905 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231764 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262177 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199635 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204952 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240182 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 54440 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98601 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117759 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120197 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127617 просмотра
Актуальное
Коллаборанта сальдо разоблачали в уклонении от уплаты налогов на 60 млн грн

Коллаборанта сальдо разоблачали в уклонении от уплаты налогов на 60 млн грн

Киев • УНН

 • 207849 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бывший член пророссийской партии ОПЗЖ и бывший народный депутат Украины разоблачен в уклонении от уплаты 60 млн грн налогов. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает УНН.

Хотя имя владимира сальдо в сообщении не указывается, однако, скорее всего, речь идет о нем, ведь в описании относительно подозреваемого указано, что в марте 2022 года он согласился на сотрудничество с террористическим режимом рф и был назначен «руководителем» оккупационной администрации Херсонской области.

Цитата

«Бюро экономической безопасности Украины разоблачило бывшего члена пророссийской партии ОПЗЖ и бывшего народного депутата Украины в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сотрудники БЭБ, при анализе сведений Государственной налоговой службы, относительно источников и объемов полученных доходов фигуранта дела, Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество установили, (или в ходе проведения аналитически – информационной работы установлено, что доходы и расходы значительно различаются. Нарушитель, в период с 2001 по 2022 годы, работал на разных должностях в государственных органах разных уровней.

Отмечается, что в 2018 году он зарегистрировал право собственности на ряд объектов недвижимого имущества, а именно на: помещение отеля, многоэтажное здание, земельные участки.

«Ориентировочная рыночная стоимость недвижимости превышает размер официально полученных доходов данного лица за период с 2010 по 2018 годы почти на 310 млн грн, что более чем в 200 раз превышает официальные доходы. Таким образом, бюджет Украины недополучил более 60 млн грн от уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора», - информирует БЭБ.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении коллаборанту владимиру сальдо и другим предателям, которые помогают оккупантам на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы