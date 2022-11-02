Коллаборанта сальдо разоблачали в уклонении от уплаты налогов на 60 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бывший член пророссийской партии ОПЗЖ и бывший народный депутат Украины разоблачен в уклонении от уплаты 60 млн грн налогов. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает УНН.
Хотя имя владимира сальдо в сообщении не указывается, однако, скорее всего, речь идет о нем, ведь в описании относительно подозреваемого указано, что в марте 2022 года он согласился на сотрудничество с террористическим режимом рф и был назначен «руководителем» оккупационной администрации Херсонской области.
Цитата
«Бюро экономической безопасности Украины разоблачило бывшего члена пророссийской партии ОПЗЖ и бывшего народного депутата Украины в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что сотрудники БЭБ, при анализе сведений Государственной налоговой службы, относительно источников и объемов полученных доходов фигуранта дела, Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество установили, (или в ходе проведения аналитически – информационной работы установлено, что доходы и расходы значительно различаются. Нарушитель, в период с 2001 по 2022 годы, работал на разных должностях в государственных органах разных уровней.
Отмечается, что в 2018 году он зарегистрировал право собственности на ряд объектов недвижимого имущества, а именно на: помещение отеля, многоэтажное здание, земельные участки.
«Ориентировочная рыночная стоимость недвижимости превышает размер официально полученных доходов данного лица за период с 2010 по 2018 годы почти на 310 млн грн, что более чем в 200 раз превышает официальные доходы. Таким образом, бюджет Украины недополучил более 60 млн грн от уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора», - информирует БЭБ.
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении коллаборанту владимиру сальдо и другим предателям, которые помогают оккупантам на временно оккупированных территориях Херсонской области.