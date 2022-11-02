Колаборанта сальдо викрили в ухиленні від сплати податків на 60 млн грн

Хоч ім’я володимира сальдо в повідомлені не вказується, проте скоріш за все мова йде про нього, адже в описі щодо підозрюваного зазначено, що в березні 2022 року він погодився на співпрацю з терористичним режимом рф та був призначений «керівником» окупаційної адміністрації Херсонської області.

Цитата

«Бюро економічної безпеки України викрило колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ та колишнього народного депутата України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що співробітники БЕБ, під час аналізу відомостей Державної податкової служби, щодо джерел та обсягів отриманих доходів фігуранта справи, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановили, (або у ході проведення аналітично – інформаційної роботи встановлено) що прибутки та витрати значно різняться. Порушник, у період з 2001 по 2022 роки, працював на різних посадах в державних органах різних рівнів.

Зазначається, що у 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна, а саме на: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки.

«Орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів даної особи за період з 2010 по 2018 роки майже на 310 млн грн, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи. Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 млн грн від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору», - інформує БЕБ

Доповнення

Служба безпеки України повідомила про нову підозру колаборанту володимиру сальдо та іншим зрадникам, які допомагають окупантам на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.