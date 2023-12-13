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Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 01:15  •  20321 просмотра

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Украинские журналисты вернутся в Верховную Раду, когда она перестанет быть мишенью для врагов, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, когда журналистов снова начнут пускать в здание парламента. Как отметил Стефанчук в интервью "Мы-Украина", это произойдет сразу же, как Верховная Рада перестанет быть одной из главных целей для врага, пердает УНН.

Я думаю, что как только мы будем иметь подтверждение того, что Верховная Рада Украины как здание, геоданные которого точно знают российские захватчики, будет исключена из перечня целей для поражения, я думаю, бесспорно, сразу после этого мы сделаем все необходимое для того, чтобы журналистская деятельность в парламенте Украины была восстановлена 

- пояснил спикер украинского парламента.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что многие народные депутаты Украины хотят сложить свои мандаты, но их пока уже не выпускают из Верховной Рады.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Коли в Раду знову почнуть пускати журналістів? Стефанчук дав відповідь
When will journalists be allowed into the Rada again? Stefanchuk gave an answer
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Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

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