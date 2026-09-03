"Когда эта война будет приближаться к концу" — Трамп назвал условие для нового саммита с путиным

Президент США Дональд Трамп назвал условием нового саммита с главой кремля владимиром путиным готовность к мирному соглашению. Об этом он сказал журналистам в Белом доме 2 сентября, пишет УНН.

Что сказал Трамп

О, мы бы это сделали, если бы я этого хотел, но я хочу сделать это, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение. Я хочу сделать это с, знаете... Мы хотим иметь хорошие отношения с россией, Украиной, со всеми. Это было бы прекрасно для бизнеса. у россии прекрасные земли, у нее есть очень ценные земли, много хорошего происходит. Но нет... Мы могли бы провести одну, держу пари, я мог бы сделать это немедленно. Я хочу сделать это, когда эта война будет подходить к концу, и я думаю, что мы это сделаем - ответил Трамп на вопрос, можно ли ожидать его саммита с лидером кремля владимиром путиным в ближайшем будущем.

Что предшествовало

Такое заявление Трамп сделал после сообщений Axios о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайного визита в москву предложил провести трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского и главы кремля владимира путина.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп во время того же мероприятия заявил, что Украине и россии следует прекратить войну. Он также напомнил, что ранее остановил восемь других войн.