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"Когда эта война будет приближаться к концу" — Трамп назвал условие для нового саммита с путиным

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Трамп заявил, что готов встретиться с путиным, когда война будет приближаться к завершению, ради мирного соглашения. Он стремится к хорошим отношениям с Россией и Украиной.

"Когда эта война будет приближаться к концу" — Трамп назвал условие для нового саммита с путиным

Президент США Дональд Трамп назвал условием нового саммита с главой кремля владимиром путиным готовность к мирному соглашению. Об этом он сказал журналистам в Белом доме 2 сентября, пишет УНН.

Что сказал Трамп

О, мы бы это сделали, если бы я этого хотел, но я хочу сделать это, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение. Я хочу сделать это с, знаете... Мы хотим иметь хорошие отношения с россией, Украиной, со всеми. Это было бы прекрасно для бизнеса. у россии прекрасные земли, у нее есть очень ценные земли, много хорошего происходит. Но нет... Мы могли бы провести одну, держу пари, я мог бы сделать это немедленно. Я хочу сделать это, когда эта война будет подходить к концу, и я думаю, что мы это сделаем

- ответил Трамп на вопрос, можно ли ожидать его саммита с лидером кремля владимиром путиным в ближайшем будущем.

Что предшествовало

Такое заявление Трамп сделал после сообщений Axios о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайного визита в москву предложил провести трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского и главы кремля владимира путина. 

Дополнение

Президент США Дональд Трамп во время того же мероприятия заявил, что Украине и россии следует прекратить войну. Он также напомнил, что ранее остановил восемь других войн.   

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина