"Коли ця війна добігатиме кінця" - Трамп назвав умову для нового саміту з путіним

Президент США Дональд Трамп назвав умовою нового саміту з главою кремля володимиром путіним готовність до мирної угоди. Про це він сказав журналістам у Білому домі 2 вересня, пише УНН.

Що сказав Трамп

О, ми б це зробили, якби я цього хотів, але я хочу зробити це, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу зробити це з, знаєте... Ми хочемо мати добрі відносини з росією, Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. росія має чудові землі, має дуже цінні землі, багато хорошого відбувається. Але, ні... Ми могли б провести один, б'юся об заклад, я міг би зробити це негайно. Я хочу зробити це, коли ця війна добігатиме кінця, і я думаю, що ми це зробимо - відповів Трамп на запитання, чи можна очікувати його саміту з лідером кремля володимиром путіним у найближчому майбутньому.

Що передувало

Таку заяву Трамп зробив після повідомлень Axios, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до москви запропонував провести тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та глави кремля володимира путіна.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп під час того ж заходу заявив, що Україні та росії варто припинити війну. Він також нагадав, що раніше зупинив вісім інших воєн.