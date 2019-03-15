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Коболев получил премию за выигранные в арбитраже деньги, которые в страну так и не поступили

Киев • УНН

 • 9046 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил премию за выигранные в Стокгольмском арбитраже деньги, которые в страну так и не поступили. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.

 

Коболев получил премию за выигранные в арбитраже деньги, которые в страну так и не поступили

"Если речь идет о том, что премия была выплачена дополнительно за Стокгольм, так я хочу посмотреть на деньги за Стокгольм на счетах государства, государственного казначейства. Таких денег пока не поступало. Если их не поступало, то и предмета премии (выданной председателю правления НАК Коболев - ред.) нет", - отметил премьер.

По его словам, не может зарплата топ-менеджера государственной компании в Украине быть выше зарплаты руководителей аналогичных предприятий Восточной и Западной Европы. "Это грабеж, я считаю", - отметил Гройсман.

При этом он добавил, что правительство предложило наблюдательному совету заключить новый контракт с руководителем, который бы базировался на рыночных принципах.

Напомним, контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины" прекратит свое действие с 22 марта 2019 года, после чего будет заключен новый - предусматривающий новые "нормальные" зарплаты для руководства компании.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев пока не потратило многомиллионную премию, предоставленную ему после победы над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

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