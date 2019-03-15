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Коболєв отримав премію за виграні в арбітражі гроші, які до країни так і не надійшли

Київ • УНН

 • 9046 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв отримав премію за виграні в Стокгольмському арбітражі гроші, які до країни так і не надійшли. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу в парламенті, передає кореспондент УНН.

Коболєв отримав премію за виграні в арбітражі гроші, які до країни так і не надійшли

"Якщо мова йде про те, що премія була виплачена додатково за Стокгольм, так я хочу подивитись на гроші за Стокгольм на рахунках держави, державного казначейства. Таких грошей поки що не поступало. Якщо їх не поступало, то і предмету премії (виданої голові правління НАКу Коболєву – ред.) немає", - зазначив прем’єр.

За його словами, не може зарплата топ-менеджера державної компанії в Україні бути вищою за зарплату керівників аналогічних підприємств Східної і Західної Європи. “Це грабунок, я вважаю”, — наголосив Гройсман.

При цьому він додав, що уряд запропонував наглядовій раді укласти новий контракт із керівником, який би базувався на ринкових засадах.

Нагадаємо, контракт з правлінням НАК “Нафтогаз України” припинить свою дію з 22 березня 2019 року, після чого буде укладений новий — який передбачатиме нові “нормальні” зарплати для керівництва компанії.

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв поки що не витратив багатомільйонну премію, надану йому після перемоги над російським “Газпромом” у Стокгольмському арбітражі.

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