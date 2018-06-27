Коалиционные переговоры в Германии не решили спора по мигрантам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Немецкие сестринские консервативные партии ХДС и ХСС в который раз не смогли прийти к согласию в споре относительно миграционной политики, которая вспыхнула между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Четырехчасовая встреча в ночь на среду, 27 июня, в которой участвовали также представители третьего партнетра по коалиции - СДПГ, завершилась ничем, отметил представитель ХДС, депутат Бундестага Фолькер Каудер.
"Этого и не ожидали, ведь встреча партийных комитетов запланирована на воскресенье", - сказал немецкий политик.
Он отметил, что речь идет о сверхважных вопросах, по которым политические силы должны "вести диалог".
Коалиционные партнеры ХДС/ХДС - немецкие социал-демократы - в свою очередь обеспокоены разладом в лагере союзников. Ситуация в коалиции чрезвычайно напряженная, заявила руководитель СДПГ Андреа Налес. По ее словам, прогнозировать что-то невозможно, поэтому нельзя исключать даже распада коалиции и досрочных выборов.
Спор из-за политики в отношении беженцев вспыхнул в Германии в конце весны. Речь идет о противостоянии внутри союза консервативных сестринских партий ХДС и ХСС. Глава МВД и лидер ХСС Хорст Зеехофер не хочет пускать в Германию тех иностранцев, чьи ходатайства об убежище уже зарегистрированы в других странах Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая возглавляет ХДС, выступает за совместное европейское решение этого вопроса.
Напомним, лидеры ЕС не достигли широкого соглашения по беженцам. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что будет искать возможности заключения прямых сделок по миграции с отдельными государствами ЕС.