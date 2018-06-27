Коаліційні переговори в Німеччині не вирішили суперечки щодо мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Німецькі сестринські консервативні партії ХДС та ХСС вкотре не змогли дійти згоди в суперечці щодо міграційної політики, яка спалахнула між канцлером ФРН Ангелою Меркель та міністром внутрішніх справ Горстом Зеєхофером, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Чотиригодинна зустріч в ніч на середу, 27 червня, в якій брали участь також представники третього партнетра по коаліції - СДПН, завершилася нічим, зазначив представник ХДС, депутат Бундестагу Фолькер Каудер.
"Цього й не очікували, адже зустріч партійних комітетів запланована на неділю", - сказав німецький політик.
Він наголосив, що йдеться про надважливі питання, щодо яких політичні сили мають "вести діалог".
Коаліційні партнери ХДС/ХДС - німецькі соціал-демократи - своєю чергою стурбовані розладом у таборі союзників. Ситуація в коаліції надзвичайно напружена, заявила керівниця СДПН Андреа Налес. За її словами, прогнозувати щось неможливо, тож не можна виключати навіть розпаду коаліції та дострокових виборів.
Суперечка через політику щодо біженців спалахнула у Німеччині наприкінці весни. Ідеться про протистояння всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Голова МВС та лідер ХСС Горст Зеєхофер не хоче пускати до Німеччини тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання.
Нагадаємо, лідери ЄС не досягли широкої угоди щодо біженців. Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що буде шукати можливості укладання прямих угод з міграції з окремими державами ЄС.