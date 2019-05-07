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7 марта, 13:58 • 102738 просмотра

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Коалиция в Эстонии не стала включать в свое соглашение пограндоговор с РФ

Коалиция в Эстонии не стала включать в свое соглашение пограндоговор с РФ

Киев  •  УНН

 • 10053 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Коалиционное соглашение сформировавших новое правительство Эстонии партий не содержит положения о ратификации пограничного договора с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, передает УНН со ссылкой на ERR.

"Правительственный союз не заключил соглашения о передаче пограндоговора в Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.), это факт. Но я обязательно проанализирую эту тему и при необходимости внесу свои предложения относительно возможных последствий. И, как я уже говорил, в течение последнего года Россия связала проблему пограндоговора с рядом других политических вопросов", - сказал Рейнсалу.

Накануне член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Руубен Каалеп заявил, что пограничный договор Эстонии с Россией не будут передавать на ратификацию в парламент.

Напомним, в начале апреля в Эстонии сразу три партии договорились о формировании коалиции без победителя выборов. Парламент Эстонии 17 апреля утвердил Юри Ратаса новым премьер-министром.

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