Коалиция в Эстонии не стала включать в свое соглашение пограндоговор с РФ

"Правительственный союз не заключил соглашения о передаче пограндоговора в Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.), это факт. Но я обязательно проанализирую эту тему и при необходимости внесу свои предложения относительно возможных последствий. И, как я уже говорил, в течение последнего года Россия связала проблему пограндоговора с рядом других политических вопросов", - сказал Рейнсалу.

Накануне член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Руубен Каалеп заявил, что пограничный договор Эстонии с Россией не будут передавать на ратификацию в парламент.

Напомним, в начале апреля в Эстонии сразу три партии договорились о формировании коалиции без победителя выборов. Парламент Эстонии 17 апреля утвердил Юри Ратаса новым премьер-министром.