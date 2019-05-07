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Коаліція в Естонії не стала включати у свою угоду прикордонний договір з РФ

Коаліція в Естонії не стала включати у свою угоду прикордонний договір з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Коаліційна угода партій, які сформували новий уряд Естонії, не містить положення про ратифікацію прикордонного договору з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу, передає УНН з посиланням на ERR.

"Урядовий союз не уклав угоди про передачу прикордонного договору у Рійгікогу (парламент Естонії - ред.), це факт. Але я обов'язково проаналізую цю тему і за необхідності внесу свої пропозиції щодо можливих наслідків. І, як я вже говорив, протягом останнього року Росія пов'язала проблему прикордонного договору з низкою інших політичних питань", - сказав Рейнсалу.

Напередодні член комісії із закордонних справ Рійгікогу Руубен Каалеп заявив, що прикордонний договір Естонії з Росією не будуть передавати на ратифікацію до парламенту.

Нагадаємо, на початку квітня в Естонії одразу три партії домовилися про формування коаліції без переможця виборів. Парламент Естонії 17 квітня затвердив Юрі Ратаса новим прем'єр-міністром.

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