Коаліція в Естонії не стала включати у свою угоду прикордонний договір з РФ

"Урядовий союз не уклав угоди про передачу прикордонного договору у Рійгікогу (парламент Естонії - ред.), це факт. Але я обов'язково проаналізую цю тему і за необхідності внесу свої пропозиції щодо можливих наслідків. І, як я вже говорив, протягом останнього року Росія пов'язала проблему прикордонного договору з низкою інших політичних питань", - сказав Рейнсалу.

Напередодні член комісії із закордонних справ Рійгікогу Руубен Каалеп заявив, що прикордонний договір Естонії з Росією не будуть передавати на ратифікацію до парламенту.

Нагадаємо, на початку квітня в Естонії одразу три партії домовилися про формування коаліції без переможця виборів. Парламент Естонії 17 квітня затвердив Юрі Ратаса новим прем'єр-міністром.