Книги издательства «Лаборатория» эксклюзивно появятся на MEGOGO

Каталог будет системно пополняться новыми книгами в течение нескольких лет. Над производством аудиоверсий работает MEGOGO Audio.

В настоящее время на медиасервисе уже доступны пять книг художественного и нон-фикшн жанров издательства:



«О женщинах и соли» Габриэлы Гарсии. Самая ожидаемая книга по версии The New York Times. В центре сюжета – Джанетт, дочь кубинской эмигрантки, которая борется с зависимостью и стремится узнать больше об истории своей семьи;

Самая ожидаемая книга по версии The New York Times. В центре сюжета – Джанетт, дочь кубинской эмигрантки, которая борется с зависимостью и стремится узнать больше об истории своей семьи;

«Как на самом деле устроен мир. Прошлое настоящее и будущее с точки зрения науки» Вацлава Смелы. Книга содержит информацию о реальном положении вещей и объясняет семь фундаментальных реалий, управляющих нашим выживанием и процветанием: от производства энергии и пищевых продуктов, до глобализации и экологической катастрофы;

Книга содержит информацию о реальном положении вещей и объясняет семь фундаментальных реалий, управляющих нашим выживанием и процветанием: от производства энергии и пищевых продуктов, до глобализации и экологической катастрофы;

«Аушвиц. «Окончательное решение» нацистов» Лоренса Риса. Для создания книги автор взял около 100 интервью у очевидцев событий. Благодаря разговорам с уцелевшими бывшими заключенными, надзирателями-преступниками и изучению архивных материалов Рис дает исчерпывающую картину того, что на самом деле происходило в «лагере смерти»;

Для создания книги автор взял около 100 интервью у очевидцев событий. Благодаря разговорам с уцелевшими бывшими заключенными, надзирателями-преступниками и изучению архивных материалов Рис дает исчерпывающую картину того, что на самом деле происходило в «лагере смерти»;

«Высшая верность. Правда, ложь и лидерство» Джеймса Коми. Итог карьеры бывшего директора ФБР Джеймса Коми в органах правопорядка и правосудия США. Мемуары, ставшие бестселлером в США, раскрывают контекст громких дел и расследований от первого лица;

Итог карьеры бывшего директора ФБР Джеймса Коми в органах правопорядка и правосудия США. Мемуары, ставшие бестселлером в США, раскрывают контекст громких дел и расследований от первого лица;

«Новая карта мира. Энергетика, климат, конфликты» Дэниела Ергина. Книга отвечает на вопрос: как геополитика, энергетические перевороты и изменение климата определят будущее нашей планеты и как будет выглядеть новая карта мира уже в ближайшем будущем.

Книга отвечает на вопрос: как геополитика, энергетические перевороты и изменение климата определят будущее нашей планеты и как будет выглядеть новая карта мира уже в ближайшем будущем.

«Наше сотрудничество построено по методу win-win-win. MEGOGO будет иметь эксклюзивные права на новинки «Лаборатории», аудиоверсии которых будут появляться вместе с официальным релизом бумажной книги, а читатель получит доступ к большому ассортименту новых полезных аудиокниг в удобном сервисе. Производительные коллаборации — основная движущая сила в современном бизнесе. Отлично, что культура активно использует эти методы и становится более доступной для человека со смартфоном», – отмечает Антон Мартынов, основатель издательства «Лаборатория»

«MEGOGO Audio продолжает работу над тем, чтобы пользователи медиасервиса имели доступ к самым актуальным аудиокнигам на украинском. Спрос на аудиокниги ощутимо вырос и нам приятно вместе с «Лабораторией» давать своевременное и качественное предложение для пользователей нашего мобильного приложения. Очень хочется, чтобы опыт слушателей был максимально комфортен как контентно, так и продуктово», – комментирует Екатерина Котвицкая, менеджера MEGOGO Audio.

Кроме того, уже вскоре на MEGOGO можно будет послушать такие новинки как «77 дней февраля. Украина между двумя символическими датами русской идеологии войны» от составительницы Марички Паплаускайте. Книга содержит репортажи, написанные журналистками украинского издания Reporters в период между 23 февраля и 9 мая, а также предисловие от Сергея Жадана. «Широким взглядом. Новая стратегия инноваций» Рона Аднера о первопричинах побед и поражений в бизнесе. «Реформа здорового человека. Как лечили украинскую медицину» Веры Курико об украинской медицине до начала трансформаций и о последствиях медицинской реформы. А также исторический роман «Четыре сокровища неба» Дженни Тинхвэй Джан, события которого происходят в конце XIX века и затрагивают тему жестокого отношения к мигрантам.

Прослушать аудиокниги можно в разделе «Аудио» в приложении MEGOGO на смартфонах на базе iOS и Android, а также в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Apple CarPlay.

_______

MEGOGO — международный медиасервис, основанный в 2011 году в Киеве. Является лидером среди OTT-платформ в Украине, работает в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, а также значительная часть каталога доступна по всему миру.

Медиатека MEGOGO насчитывает десятки тысяч единиц контента: телеканалы с интерактивными функциями; фильмы, сериалы, мультфильмы и игры; образовательный и блоггерский контент; аудиокниги, подкасты и радио. Также медиасервис эксклюзивно транслирует спортивные события: Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций УЕФА, топовые национальные футбольные чемпионаты, бокс от K2 и Top Rank и многие другие, организуя производство в соответствии с требованиями правообладателей.

«Лаборатория» — это издательство современных и актуальных книг. Смысл, комфорт и дизайн — это философия работы «Лаборатории». Команда тщательно подбирает и профессионально публикует книги во всех форматах одновременно, чтобы читателю было максимально комфортно. «Лаборатория» переводит книги максимально оперативно и качественно, чтобы новейшие идеи приходили к украинским читателям не позже, чем они приходят к зарубежным. Основа издательского портфеля — свежие и актуальные западные издания, а также работы компетентных украинских авторов.