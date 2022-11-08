Книги издательства «Лаборатория» эксклюзивно появятся на MEGOGO

ukru
14 марта, 19:57 • 54392 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 95024 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 101052 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132852 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134975 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111472 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105334 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91585 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111179 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136523 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 35548 просмотра
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 20160 просмотра
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 15819 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 23247 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 26838 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231761 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262173 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199631 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204949 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240179 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 54392 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98596 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117758 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120196 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127616 просмотра
Актуальное
Книги издательства «Лаборатория» эксклюзивно появятся на MEGOGO

Книги издательства «Лаборатория» эксклюзивно появятся на MEGOGO

Киев • УНН

 • 640776 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. MEGOGO пополняет свою библиотеку аудиокниг новинками от «Лаборатории». Медиасервис и издательство заявили о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого на MEGOGO будут эксклюзивно выходить аудиоверсии одновременно с бумажными изданиями.

Каталог будет системно пополняться новыми книгами в течение нескольких лет. Над производством аудиоверсий работает MEGOGO Audio.

В настоящее время на медиасервисе уже доступны пять книг художественного и нон-фикшн жанров издательства:

  • «О женщинах и соли» Габриэлы Гарсии. Самая ожидаемая книга по версии The New York Times. В центре сюжета – Джанетт, дочь кубинской эмигрантки, которая борется с зависимостью и стремится узнать больше об истории своей семьи;
  • «Как на самом деле устроен мир. Прошлое настоящее и будущее с точки зрения науки» Вацлава Смелы. Книга содержит информацию о реальном положении вещей и объясняет семь фундаментальных реалий, управляющих нашим выживанием и процветанием: от производства энергии и пищевых продуктов, до глобализации и экологической катастрофы;
  • «Аушвиц. «Окончательное решение» нацистов» Лоренса Риса. Для создания книги автор взял около 100 интервью у очевидцев событий. Благодаря разговорам с уцелевшими бывшими заключенными, надзирателями-преступниками и изучению архивных материалов Рис дает исчерпывающую картину того, что на самом деле происходило в «лагере смерти»;
  • «Высшая верность. Правда, ложь и лидерство» Джеймса Коми. Итог карьеры бывшего директора ФБР Джеймса Коми в органах правопорядка и правосудия США. Мемуары, ставшие бестселлером в США, раскрывают контекст громких дел и расследований от первого лица;
  • «Новая карта мира. Энергетика, климат, конфликты» Дэниела Ергина. Книга отвечает на вопрос: как геополитика, энергетические перевороты и изменение климата определят будущее нашей планеты и как будет выглядеть новая карта мира уже в ближайшем будущем.

«Наше сотрудничество построено по методу win-win-win. MEGOGO будет иметь эксклюзивные права на новинки «Лаборатории», аудиоверсии которых будут появляться вместе с официальным релизом бумажной книги, а читатель получит доступ к большому ассортименту новых полезных аудиокниг в удобном сервисе. Производительные коллаборации — основная движущая сила в современном бизнесе. Отлично, что культура активно использует эти методы и становится более доступной для человека со смартфоном», – отмечает Антон Мартынов, основатель издательства «Лаборатория»

«MEGOGO Audio продолжает работу над тем, чтобы пользователи медиасервиса имели доступ к самым актуальным аудиокнигам на украинском. Спрос на аудиокниги ощутимо вырос и нам приятно вместе с «Лабораторией» давать своевременное и качественное предложение для пользователей нашего мобильного приложения. Очень хочется, чтобы опыт слушателей был максимально комфортен как контентно, так и продуктово», – комментирует Екатерина Котвицкая, менеджера MEGOGO Audio.

Кроме того, уже вскоре на MEGOGO можно будет послушать такие новинки как «77 дней февраля. Украина между двумя символическими датами русской идеологии войны» от составительницы Марички Паплаускайте. Книга содержит репортажи, написанные журналистками украинского издания Reporters в период между 23 февраля и 9 мая, а также предисловие от Сергея Жадана. «Широким взглядом. Новая стратегия инноваций» Рона Аднера о первопричинах побед и поражений в бизнесе. «Реформа здорового человека. Как лечили украинскую медицину» Веры Курико об украинской медицине до начала трансформаций и о последствиях медицинской реформы. А также исторический роман «Четыре сокровища неба» Дженни Тинхвэй Джан, события которого происходят в конце XIX века и затрагивают тему жестокого отношения к мигрантам.

Прослушать аудиокниги можно в разделе «Аудио» в приложении MEGOGO на смартфонах на базе iOS и Android, а также в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Apple CarPlay.

_______

MEGOGO — международный медиасервис, основанный в 2011 году в Киеве. Является лидером среди OTT-платформ в Украине, работает в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, а также значительная часть каталога доступна по всему миру.

Медиатека MEGOGO насчитывает десятки тысяч единиц контента: телеканалы с интерактивными функциями; фильмы, сериалы, мультфильмы и игры; образовательный и блоггерский контент; аудиокниги, подкасты и радио. Также медиасервис эксклюзивно транслирует спортивные события: Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций УЕФА, топовые национальные футбольные чемпионаты, бокс от K2 и Top Rank и многие другие, организуя производство в соответствии с требованиями правообладателей.

«Лаборатория» — это издательство современных и актуальных книг. Смысл, комфорт и дизайн — это философия работы «Лаборатории». Команда тщательно подбирает и профессионально публикует книги во всех форматах одновременно, чтобы читателю было максимально комфортно. «Лаборатория» переводит книги максимально оперативно и качественно, чтобы новейшие идеи приходили к украинским читателям не позже, чем они приходят к зарубежным. Основа издательского портфеля — свежие и актуальные западные издания, а также работы компетентных украинских авторов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы