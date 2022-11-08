Книжки видавництва «Лабораторія» ексклюзивно зʼявляться на MEGOGO

Каталог буде системно поповнюватись новими книжками впродовж декількох років. Над виробництвом аудіоверсій працює команда MEGOGO Audio.

Наразі на медіасервісі вже доступні пʼять книжок художнього та нон-фікшн жанрів видавництва:



«Про жінок і сіль» Ґабріели Ґарсії . Найочікуваніша книжка за версією The New York Times. В центрі сюжету – Джанетт, донька кубинської емігрантки, яка бореться із залежністю та прагне дізнатися більше про історію своєї родини;

. Найочікуваніша книжка за версією The New York Times. В центрі сюжету – Джанетт, донька кубинської емігрантки, яка бореться із залежністю та прагне дізнатися більше про історію своєї родини;

«Як насправді влаштовано світ. Минуле теперішнє і майбутнє з погляду науки» Вацлава Сміла . Книга вміщує інформацію про реальний стан речей і пояснює сім фундаментальних реалій, які керують нашим виживанням і процвітанням: від виробництва енергії та харчових продуктів, до глобалізації та екологічної катастрофи;

. Книга вміщує інформацію про реальний стан речей і пояснює сім фундаментальних реалій, які керують нашим виживанням і процвітанням: від виробництва енергії та харчових продуктів, до глобалізації та екологічної катастрофи;

«Аушвіц. «Остаточне рішення» нацистів» Лоренса Ріса . Для створення книжки автор взяв близько 100 інтерв’ю в очевидців подій. Завдяки розмовам із вцілілими колишніми в’язнями, наглядачами-злочинцями й вивченню архівних матеріалів Ріс дає вичерпну картину того, що насправді відбувалося в «таборі смерті»;

. Для створення книжки автор взяв близько 100 інтерв’ю в очевидців подій. Завдяки розмовам із вцілілими колишніми в’язнями, наглядачами-злочинцями й вивченню архівних матеріалів Ріс дає вичерпну картину того, що насправді відбувалося в «таборі смерті»;

«Вища вірність. Правда, брехня і лідерство» Джеймса Комі . Підсумок кар’єри колишнього директора ФБР Джеймса Комі в органах правопорядку та правосуддя США. Мемуари, які стали бестселером в США, розкривають контекст гучних справ та розслідувань від першої особи;

. Підсумок кар’єри колишнього директора ФБР Джеймса Комі в органах правопорядку та правосуддя США. Мемуари, які стали бестселером в США, розкривають контекст гучних справ та розслідувань від першої особи;

«Нова карта світу. Енергетика, клімат, конфлікти» Деніела Єрґіна . Книжка відповідає на питання: як геополітика, енергетичні перевороти та зміна клімату визначать майбутнє нашої планети та як виглядатиме нова карта світу уже в найближчому майбутньому?

. Книжка відповідає на питання: як геополітика, енергетичні перевороти та зміна клімату визначать майбутнє нашої планети та як виглядатиме нова карта світу уже в найближчому майбутньому?

«Наша співпраця побудована за методом win-win-win. MEGOGO матиме ексклюзивні права на новинки «Лабораторії», аудіоверсії яких з’являтимуться разом із офіційним релізом паперової книжки, а читач отримає доступ до великого асортименту нових корисних аудіокнижок у зручному сервісі. Продуктивні колаборації — основна рушійна сила в сучасному бізнесі. Чудово, що культура активно використовує ці методи і стає більш доступною для людини зі смартфоном», – зазначає Антон Мартинов, засновник видавництва «Лабораторія».

«MEGOGO Audio продовжує роботу над тим, аби користувачі медіасервісу мали доступ до найактуальніших аудіокнижок українською. Попит на аудіокнижки відчутно зріс і нам приємно разом з «Лабораторією» давати вчасну і якісну пропозицію для користувачів нашого мобільного застосунку. Дуже хочеться, щоби досвід слухачів був максимально комфортний як контентно, так і продуктово», – коментує Катерина Котвіцька, менеджера MEGOGO Audio.

Крім того, вже незабаром на MEGOGO можна буде послухати такі новинки як «77 днів лютого. Україна між двома символічними датами російської ідеології війни» від упорядниці Марічки Паплаускайте. Книга містить репортажі, написані журналістками українського видання Reporters в період між 23 лютого і 9 травня, а також передмову від Сергія Жадана. «Широким поглядом. Нова стратегія інновацій» Рона Аднера про першопричини перемог та поразок у бізнесі. «Реформа здорової людини. Як лікували українську медицину» Віри Курико про українську медицину до початку трансформацій і про наслідки медичної реформи. А також історичний роман «Чотири скарби неба» Дженні Тінхвей Джан, події якого відбуваються у кінці ХІХ століття і зачіпають тему жорстокого ставлення до мігрантів.

Прослухати аудіокнижки можна в розділі «Аудіо» в застосунку MEGOGO на смартфонах на базі iOS та Android, а також в автомобілях із аудіосистемою Android Auto та Apple CarPlay.

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MEGOGO — міжнародний медіасервіс, заснований у 2011 році в Києві. Є лідером серед OTT-платформ в Україні, працює у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Південного Кавказу, а також значна частина каталогу доступна в усьому світі.

Медіатека MEGOGO налічує десятки тисяч одиниць контенту: телеканали з інтерактивними функціями; фільми, серіали, мультфільми та ігри; освітній та блогерський контент; аудіокниги, подкасти та радіо. Також медіасервіс ексклюзивно транслює спортивні події: Лігу Чемпіонів, Лігу Європи та Лігу Конференцій УЄФА, топові національні футбольні чемпіонати, бокс від K2 і Top Rank та багато інших, організовуючи виробництво згідно з вимогами правовласників.

«Лабораторія» — це видавництво сучасних і актуальних книжок. Сенс, комфорт і дизайн — це філософія роботи «Лабораторії». Команда ретельно добирає і професійно публікує книжки в усіх форматах одночасно, щоб читачеві було максимально комфортно. «Лабораторія» перекладає книжки максимально оперативно і якісно, щоб новітні ідеї приходили до українських читачів не пізніше, ніж вони приходять до зарубіжних. Основа видавничого портфелю — свіжі й актуальні західні видання, а також роботи компетентних українських авторів.