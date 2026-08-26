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Книгу о восхождении Путина к власти и его личной жизни отметили литературной премией во Франции

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Книга российских журналистов в изгнании Романа Баданина и Михаила Рубина о Путине стала лауреатом Prix Strasbourg. Победитель получает 20 тысяч евро.

Книгу о восхождении Путина к власти и его личной жизни отметили литературной премией во Франции

Книга российских журналистов в изгнании Романа Баданина и Михаила Рубина о владимире путине получила недавно учреждённую французскую литературную премию Prix Strasbourg. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

Книга "Царь в собственной персоне: как владимир путин обманул нас всех" стала лауреатом премии, которую вручают французская газетная группа EBRA и её материнская компания Credit Mutuel Alliance Federale.

Произведение основано более чем на двух десятилетиях журналистских расследований и сотнях интервью. По словам жюри, книга читается как шпионский роман и является "интригующим и шокирующим произведением о человеке, который сам является интригующим и шокирующим".

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Авторы книги являются основателями и журналистами расследовательского издания "Проект". Баданин и Рубин живут в США после давления со стороны российских властей.

В книге авторы исследуют путь путина от бывшего агента кгб до руководителя россии, а также его личную жизнь. В частности, они описывают внебрачные связи, кумовство и связи с организованной преступностью.

Prix Strasbourg учредили в 2026 году. Победитель получает 20 тысяч евро, а общий призовой фонд премии составляет 55 тысяч евро. Награждение лауреатов состоится в Страсбурге в сентябре.

российский режиссер Звягинцев в Каннах обратился к путину с призывом “закончить бойню”23.05.26, 23:39 • 7833 просмотра

Степан Гафтко

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