Книгу про сходження путіна до влади та його особисте життя відзначили літературною премією у Франції

Книга російських журналістів у вигнанні Романа Баданіна та Михайла Рубіна про володимира путіна отримала новостворену французьку літературну премію Prix Strasbourg. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

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Книга "Цар у власній особі: як володимир путін обдурив нас усіх" стала лауреатом премії, яку вручають французька газетна група EBRA та її материнська компанія Credit Mutuel Alliance Federale.

Твір базується на понад двох десятиліттях журналістських розслідувань та сотнях інтерв'ю. За словами журі, книга читається як шпигунський роман і є "інтригуючим та шокуючим твором про людину, яка сама є інтригуючою та шокуючою".

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Автори книги є засновниками та журналістами розслідувального видання "Проект". Баданін і Рубін живуть у США після тиску з боку російської влади.

У книзі автори досліджують шлях путіна від колишнього агента кдб до керівника росії, а також його особисте життя. Зокрема, вони описують позашлюбні зв'язки, кумівство та зв'язки з організованою злочинністю.

Prix Strasbourg заснували у 2026 році. Переможець отримує 20 тисяч євро, а загальний призовий фонд премії становить 55 тисяч євро. Нагородження лауреатів відбудеться у Страсбурзі у вересні.

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