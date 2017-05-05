КНДР обвинила ЦРУ в намерении убить Ким Чен Ына

По данным спецслужб Северной Кореи, речь идет о планах применить радиоактивные и наноотрутни вещества во время публичного мероприятия в Пхеньяне.

Также отмечается, что заговор рассматривается как "своего рода терроризм, не только против КНДР, но и против справедливости всего человечества".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что "не очень обрадуется" ядерным испытанием в КНДР и не стал исключать возможность военного вмешательства с американской стороны в ответ на подобные действия.

Как сообщал УНН, палата представителей Конгресса США в четверг, 4 мая, 419 голосами "за" и одним "против" приняла законопроект об усилении санкций в отношении Северной Кореи в связи с обострением конфликта вокруг ядерной и ракетной программы КНДР.