КНДР обвинила ЦРУ в намерении убить Ким Чен Ына
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. КНДР обвинила ЦРУ в сговоре со спецслужбами Южной Кореи с целью убить Ким Чен Ына на фоне резкого роста напряженности в регионе, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
По данным спецслужб Северной Кореи, речь идет о планах применить радиоактивные и наноотрутни вещества во время публичного мероприятия в Пхеньяне.
Также отмечается, что заговор рассматривается как "своего рода терроризм, не только против КНДР, но и против справедливости всего человечества".
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что "не очень обрадуется" ядерным испытанием в КНДР и не стал исключать возможность военного вмешательства с американской стороны в ответ на подобные действия.
Как сообщал УНН, палата представителей Конгресса США в четверг, 4 мая, 419 голосами "за" и одним "против" приняла законопроект об усилении санкций в отношении Северной Кореи в связи с обострением конфликта вокруг ядерной и ракетной программы КНДР.