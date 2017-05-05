КНДР звинуватила ЦРУ в намірі вбити Кім Чен Ина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. КНДР звинуватила ЦРУ в змові зі спецслужбами Південної Кореї з метою вбити Кім Чен Ина на тлі різкого зростання напруженості в регіоні, передає УНН з посиланням на The Guardian.
За даними спецслужб Північної Кореї, мова йде про плани застосувати радіоактивні та наноотрутні речовини під час публічного заходу в Пхеньяні.
Також зазначається, що змова розглядається як “свого роду тероризм, не тільки проти КНДР, але і проти справедливості всього людства”.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що “не дуже зрадіє” ядерним випробуванням в КНДР і не став виключати можливість військового втручання з американської сторони у відповідь на подібні дії.
Як повідомляв УНН, палата представників Конгресу США в четвер, 4 травня, 419 голосами “за” і одним “проти” прийняла законопроект про посилення санкцій щодо Північної Кореї у зв’язку з загостренням конфлікту навколо ядерної і ракетної програми КНДР.