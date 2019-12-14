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КНДР будет использовать результаты оборонных испытаний для сдерживания США

КНДР будет использовать результаты оборонных испытаний для сдерживания США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. КНДР будет использовать результаты недавних испытаний оборонных технологий чтобы противостоять ядерным угрозам от США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

“Ценные данные, технологии и результаты недавних оборонных испытаний будут применены для создания нового стратегического вооружения, призванного решительно и надежно сдерживать и подавлять ядерные угрозы США”, — заявил начальник генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхона.

Также сообщается, что Пак Чон Чхон отметил, что Пхеньян готов ответить на любые политические и военные провокации враждебных сил.

Напомним, КНДР официально сообщила о проведении “большого испытания” на полигоне Сохэ.

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