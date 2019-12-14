КНДР офіційно повідомила про проведення "великого випробування" на полігоні Сохе
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Влада КНДР провела випробування на полігоні Сохе. Про це повідомило в суботу Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), не наводячи подробиць, що конкретно випробовувалося, зазначає УНН.
“Ще одне велике випробування було проведено 13 грудня 2019 року зі 22:41 по 22:48 (15:41-15:48 за київським часом) на космодромі Сохе”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначає ЦТАК, проведене випробування носило “вкрай важливий” характер. При цьому фахівці Академії національної оборони КНДР, що знаходилися на космодромі, “отримали на місці теплі привітання від ЦК Трудової партії Кореї”.
“Успіхи в області оборонної науки, свідками яких ми недавно стали, будуть використані КНДР для подальшого зміцнення надійного стратегічного ядерного стримування”, — підкреслюється в повідомленні агентства.
8 грудня ЗМІ народної республіки повідомили про проведення успішного випробування на космодромі сохей в районі Тончхан-ні. Передбачається, що там був випробуваний ракетний двигун. Це перший подібний тест з моменту початку переговорів Пхеньяна і Вашингтона про денуклеаризацію Корейського півострова в 2018 році. Після звістки про випробування на полігоні президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що лідер КНДР “Кім Чен Ин може втратити все, якщо зробить ворожі дії”.