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КНДР використовуватиме результати оборонних випробувань для стримування США

КНДР використовуватиме результати оборонних випробувань для стримування США

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. КНДР буде використовувати результати недавніх випробувань оборонних технологій щоб протистояти ядерним загрозам від США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

“Цінні дані, технології та результати недавніх оборонних випробувань будуть застосовані для створення нового стратегічного озброєння, покликаного рішуче і надійно стримувати і пригнічувати ядерні загрози США”, — заявив начальник генерального штабу Корейської народної армії Пак Чон Чхон.

Також повідомляється, що Пак Чон Чхон зазначив, що Пхеньян готовий відповісти на будь-які політичні та військові провокації ворожих сил.

Нагадаємо, КНДР офіційно повідомила про проведення “великого випробування” на полігоні Сохе.

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