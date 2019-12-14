КНДР використовуватиме результати оборонних випробувань для стримування США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. КНДР буде використовувати результати недавніх випробувань оборонних технологій щоб протистояти ядерним загрозам від США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
“Цінні дані, технології та результати недавніх оборонних випробувань будуть застосовані для створення нового стратегічного озброєння, покликаного рішуче і надійно стримувати і пригнічувати ядерні загрози США”, — заявив начальник генерального штабу Корейської народної армії Пак Чон Чхон.
Також повідомляється, що Пак Чон Чхон зазначив, що Пхеньян готовий відповісти на будь-які політичні та військові провокації ворожих сил.
Нагадаємо, КНДР офіційно повідомила про проведення “великого випробування” на полігоні Сохе.