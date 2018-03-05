КНДР отправила Южной Корее список своей делегации на Паралимпиаду-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. КНДР направила Южной Корее список членов своей делегации для участия в зимних Паралимпийских играх, которые состоятся 9-18 марта. Об этом сообщили представители Сеула, передает УНН со ссылкой на Yonhap.
Заместитель председателя центрального комитета Корейской федерации по защите инвалидов Сон Хьон посетит Южную Корею в среду, возглавив делегацию, в которую входят шесть спортсменов. Всего в делегацию войдут 20 человек.
Также КНДР отправит 4 членов официальной делегации из своего Паралимпийского комитета во главе с председателем ЦК Корейской федерации защиты инвалидов Ким Мун Чхоль.
Министерство объединения Южной Кореи заявило, что КНДР отправила список членов своей делегации в воскресенье.
“Спортсмены Северной Кореи примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам и вернутся домой около 15 марта”, — сказал на пресс-брифинге пресс-секретарь министерства Байк Тэ Хен.
Соревнованиях по лыжным гонкам состоятся 11 и 14 марта. Зимняя Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.
Как сообщал УНН, 1 марта украинские паралимпийцы отправились в Южную Корею.