КНДР відправила Південній Кореї список своєї делегації на Паралімпіаду-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. КНДР направила Південній Кореї список членів своєї делегації для участі в зимових Паралімпійських іграх, які відбудуться 9-18 березня. Про це повідомили представники Сеула, передає УНН з посиланням на Yonhap.
Заступник голови центрального комітету Корейської федерації щодо захисту інвалідів Сон Хьон відвідає Південну Корею в середу, очоливши делегацію, до якої входять шість спортсменів. Всього в делегації 20 осіб.
Також КНДР відправить 4 членів офіційної делегації зі свого Паралімпійського комітету на чолі з головою ЦК Корейської федерації захисту інвалідів Кім Мун Чхоль.
Міністерство об’єднання Південної Кореї заявило, що КНДР відправила список членів своєї делегації в неділю.
“Спортсмени Північної Кореї візьмуть участь у змаганнях з лижних гонок та повернуться додому близько 15 березня”, — сказав на прес-брифінгу прес-секретар міністерства Байк Те Хен.
Змаганнях з лижних гонок відбудуться 11 і 14 березня. Зимова Паралімпіада в Пхьончхані відбудеться з 9 по 18 березня.
Як повідомляв УНН, 1 березня українські паралімпійці вирушили в Південну Корею.