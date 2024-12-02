КНДР передала России 3,5 млн артснарядов - Президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея помогает рф не только солдатами, которых на территории рф почти 12 тыс., среди которых уже есть погибшие и раненые, но и боеприпасами, в том числе в этом году КНДР передала 3,5 млн артснарядов россии. Об этом Зеленский заявил в интервью в Kyodo News, передает УНН.

Детали

Мы долго работали, чтобы говорить не обобщенно над тем, сколько северокорейских военных, обычных офицеров, рядовых всех вместе прибыло на территорию рф, чтобы воевать против Украины. Мы имеем цифру около 12 тыс. у нас есть информация, что есть уже погибшие и раненые среди северокорейских военных, но у меня нет цифр. На сегодня такой статистики нет. Не хочу врать ... не знаю, должны быть доказательства. По поводу 12 тыс. Есть конкретные доказательства, мы это видим. Это, как вы знаете, поезда с северокорейским оружием, когда мы видим, что идут десятки систем РСЗО, когда мы видим, что сотни машин тяжелой техники едут воевать против нас конкретно из Северной Кореи. Когда мы видим ракеты и видим детали ракет, которые поразили и убили наших людей и детей - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия бьет ракетами исключительно по гражданской инфраструктуре.

Когда мы не видим и имеем детали, что это произведено Северной Кореей, то здесь я об этом говорю открыто, как и о миллионах артиллерийских снарядов. Если мы видим цифры, что 3,5 млн были в течение этого года только артиллерийских снарядов от Северной Кореи, переданные рф против войны с нами, если мы видим, что они рассчитывают еще на несколько миллионов в 2025 году ... мы это видим по документам, то этой информацией я готов делиться - добавил Зеленский.

Напомним

По данным разведки, 2 тыс. военнослужащих КНДР направлены в бригаду морской пехоты и дивизии Воздушно-десантных войск рф, что будет означать три варианта развития событий: либо они будут участвовать в активных боевых действиях на территории Украины, либо рф, либо останутся в боевом резерве на второй линии.

2 тыс. военных КНДР переданы в боевые подразделения рф: в ГУР назвали варианты развития событий