КНДР передала России 3,5 млн артснарядов - Президент

ukenru
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
17:37 • 67078 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 94789 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
 • 100933 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
 • 103160 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
 • 115558 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
 • 101595 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 133468 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 152672 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 166089 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 167954 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский о визите Шольца: "Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить справедливый мир"

Зеленский о визите Шольца: "Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить справедливый мир"

 • 16158 просмотра
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

 • 96605 просмотра
Системы ПВО, танки, ракеты: Германия до конца года передаст Украине новый пакет военной помощи

Системы ПВО, танки, ракеты: Германия до конца года передаст Украине новый пакет военной помощи

 • 27213 просмотра
Зеленский показал Шульцу новейшие беспилотники, изготовленные в сотрудничестве с Германией

Зеленский показал Шульцу новейшие беспилотники, изготовленные в сотрудничестве с Германией

 • 25158 просмотра
Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь

Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь

15:43 • 23120 просмотра
публикации
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

17:37 • 67078 просмотра
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

 • 115558 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 165973 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 162453 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 172952 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

 • 96605 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

 • 100259 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 107463 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 105640 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 107737 просмотра
Актуальное
КНДР передала России 3,5 млн артснарядов - Президент

КНДР передала России 3,5 млн артснарядов - Президент

Киев  •  УНН

 • 2065 просмотра

Read in English

12 тысяч северокорейских военных прибыли в рф для войны против Украины. КНДР также передала России 3,5 млн артснарядов и другую военную технику.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея помогает рф не только солдатами, которых на территории рф почти 12 тыс., среди которых уже есть погибшие и раненые, но и боеприпасами, в том числе в этом году КНДР передала 3,5 млн артснарядов россии. Об этом Зеленский заявил в интервью в Kyodo News, передает УНН.

Детали

Мы долго работали, чтобы говорить не обобщенно над тем, сколько северокорейских военных, обычных офицеров, рядовых всех вместе прибыло на территорию рф, чтобы воевать против Украины. Мы имеем цифру около 12 тыс. у нас есть информация, что есть уже погибшие и раненые среди северокорейских военных, но у меня нет цифр. На сегодня такой статистики нет. Не хочу врать ... не знаю, должны быть доказательства. По поводу 12 тыс. Есть конкретные доказательства, мы это видим. Это, как вы знаете, поезда с северокорейским оружием, когда мы видим, что идут десятки систем РСЗО, когда мы видим, что сотни машин тяжелой техники едут воевать против нас конкретно из Северной Кореи. Когда мы видим ракеты и видим детали ракет, которые поразили и убили наших людей и детей

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия бьет ракетами исключительно по гражданской инфраструктуре.

Когда мы не видим и имеем детали, что это произведено Северной Кореей, то здесь я об этом говорю открыто, как и о миллионах артиллерийских снарядов. Если мы видим цифры, что 3,5 млн были в течение этого года только артиллерийских снарядов от Северной Кореи, переданные рф против войны с нами, если мы видим, что они рассчитывают еще на несколько миллионов в 2025 году ... мы это видим по документам, то этой информацией я готов делиться

- добавил Зеленский.

Напомним

По данным разведки, 2 тыс. военнослужащих КНДР направлены в бригаду морской пехоты и дивизии Воздушно-десантных войск рф, что будет означать три варианта развития событий: либо они будут участвовать в активных боевых действиях на территории Украины, либо рф, либо останутся в боевом резерве на второй линии.

2 тыс. военных КНДР переданы в боевые подразделения рф: в ГУР назвали варианты развития событий2 дек. 2024, 07:59 • 16556 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
severnaya-koreyaСеверная Корея
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина