КНДР экстрадирует американского солдата Кинга, который сбежал из Южной Кореи - СМИ

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Киев • УНН

 • 246815 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Северная Корея решила депортировать американского солдата Трэвиса Кинга, который был задержан из-за того, что незаконно пересек границу с Южной Кореей, сообщает CNN со ссылкой на северокорейское государственное медиа KCNA, пишет УНН.

Цитата

"Соответствующий орган КНДР решил выслать Трэвиса Кинга, солдата армии США, который незаконно вторгся на территорию КНДР, в соответствии с законодательством республики", - сказано в сообщении KCNA.

В сообщении также говорится, что расследование в отношении Кинга "завершено".

Каким образом произойдет процедура и куда именно его депортируют — не сообщается.

По данным северокорейского медиа, Кинг признался, что въехал в страну нелегально. Он проник на территорию КНДР, поскольку “испытывал неприязнь к бесчеловечному обращению и расовой дискриминации в армии США и был разочарован неравноправным американским обществом".

Отмечается, что CNN не может подтвердить, что это слова самого Кинга.

Дополнение

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в прошлом месяце, что для Северной Кореи "не было бы нехарактерным" использовать американского солдата Трэвиса Кинга в качестве инструмента пропаганды или разменной монеты.

Напомним

В июле гражданина США задержали в Северной Корее после пересечения границы. Позже стало известно, что им оказался американский солдат Трэвис Кинг.

Подробности того, как именно Кинг оказался на северокорейской стороне границы, остаются неясными. Когда Кинг пересек демаркационную линию, он находился на экскурсии в приграничной зоне как гражданское лицо. Его мотив также остается загадкой. Мать Кинга рассказала, что была "шокирована", когда получила сообщение от армии США о том, что ее сын пересек границу с Северной Кореей.

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