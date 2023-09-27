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КНДР екстрадує американського солдата Кінга, який втік з Південної Кореї - ЗМІ

КНДР екстрадує американського солдата Кінга, який втік з Південної Кореї - ЗМІ

Київ • УНН

 • 246816 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Північна Корея вирішила депортувати американського солдата Тревіса Кінга, який був затриманий через те, що незаконно перетнув кордон з Південною Кореєю, повідомляє CNN із посиланням на північнокорейське державне медіа KCNA, пише УНН.

Цитата

"Відповідний орган КНДР вирішив вислати Тревіса Кінга, солдата армії США, який незаконно вторгся на територію КНДР, відповідно до законодавства республіки", - сказано в повідомленні KCNA.

У повідомленні також йдеться, що розслідування щодо Кінга "завершено".

Яким чином відбудеться процедура й куди саме його депортують — не повідомляється.

За даними північнокорейського медіа, Кінг зізнався, що вʼїхав в країну нелегально. Він проник на територію КНДР, оскільки “відчував неприязнь до нелюдського поводження і расової дискримінації в армії США і був розчарований нерівноправним американським суспільством".

Зазначається, що CNN не може підтвердити, чи це слова самого Кінга.

Доповнення

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив минулого місяця, що для Північної Кореї "не було б нехарактерним" використовувати американського солдата Тревіса Кінга як інструмент пропаганди або розмінну монету.

Нагадаємо

В липні громадянина США затримали в Північній Кореї після перетину кордону. Пізніше стало відомо, що ним виявився американський солдат Тревіс Кінг.

Подробиці того, як саме Кінг опинився на північнокорейському боці кордону, залишаються незрозумілими. Коли Кінг перетнув демаркаційну лінію, він перебував на екскурсії в прикордонній зоні як цивільна особа. Його мотив також залишається загадкою. Мати Кінга розповіла, що була "шокована", коли отримала повідомлення від армії США про те, що її син перетнув кордон з Північною Кореєю.

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