КНДР: действия США поставили полуостров на грань ядерной войны

"Безрассудная военная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове ближе к грани ядерной войны", - говорится в сообщении.

Напомним, Северная Корея пригрозила потопить атомная подводная лодка Michigan американских ВМС.

Как сообщал УНН, установки новой американской системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defence (THAAD), которые раскатывают в Южной Корее, доведено до начальной оперативной готовности.