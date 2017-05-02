КНДР: действия США поставили полуостров на грань ядерной войны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Участие двух американских бомбардировщиков B-1B Lancer в учениях с Южной Кореей поставили Корейский полуостров на грань ядерной войны. Об этом заявили власти КНДР распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Безрассудная военная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове ближе к грани ядерной войны", - говорится в сообщении.
Напомним, Северная Корея пригрозила потопить атомная подводная лодка Michigan американских ВМС.
Как сообщал УНН, установки новой американской системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defence (THAAD), которые раскатывают в Южной Корее, доведено до начальной оперативной готовности.