КНДР: дії США поставили півострів на межу ядерної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Участь двох американських бомбардувальників B-1B Lancer в навчаннях з Південною Кореєю поставили Корейський півострів на межу ядерної війни. Про це заявила влада КНДР поширеному по каналах Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), передає УНН з посиланням на ВВС.
"Безрозсудна військова провокація підштовхує ситуацію на Корейському півострові ближче до межі ядерної війни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Північна Корея пригрозила потопити атомний підводний човен Michigan американських ВМС.
Як повідомляв УНН, установки новітньої американської системи протиракетної оборони Terminal High Altitude Area Defence (THAAD), які розгортають у Південній Кореї, доведено до початкової оперативної готовності.