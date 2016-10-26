КМКФ "Молодость" покажет фильмы ужасов на ВДНХ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. 28 октября в 13 павильоне ВДНХ состоятся показы лучших фильмов с внеконкурсной программы "Ужасы Молодости". Среди отобранных лент, "Страшный сон" немецкого режиссера Ахима Борнаха и "Мы из плоти" мексиканца Эмильяно Роча Минтер, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Киевский кинофестиваль впервые представляет своим зрителям подборку современных картин одного из самых популярных киножанров.
"Программа ужасов на фестивале стала приятным сюрпризом и одновременно напоминанием, зачем фестиваль вообще проводится. Это фестиваль дебютантов или молодых режиссеров, и в разнообразной программе "Ужасы Молодости" почти все работы тоже есть дебютными", - рассказал кинокритик Сергей Ксаверов.
"При этом, программа может захватить зрителя, который этим жанром не слишком интересуется, но интересуется хорошим авторским кино. В программе есть, например, выдвинутый от Британии на Оскар "В тени", является инди-хит "Ведьма". Я бы не сказал, что все фильмы в программе удачные, но сам факт ее появления несомненно свидетельствует о том, что жанровое кино становится интересным условно "артхаусному" зрителю и наоборот ", - добавил он.
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Отметим, что официальная церемония открытия 46-го КМКФ "Молодость" состоялась 22 октября, кинофестиваль продлится до 30 октября.