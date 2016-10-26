КМКФ "Молодость" покажет фильмы ужасов на ВДНХ

Киевский кинофестиваль впервые представляет своим зрителям подборку современных картин одного из самых популярных киножанров.

"Программа ужасов на фестивале стала приятным сюрпризом и одновременно напоминанием, зачем фестиваль вообще проводится. Это фестиваль дебютантов или молодых режиссеров, и в разнообразной программе "Ужасы Молодости" почти все работы тоже есть дебютными", - рассказал кинокритик Сергей Ксаверов.

"При этом, программа может захватить зрителя, который этим жанром не слишком интересуется, но интересуется хорошим авторским кино. В программе есть, например, выдвинутый от Британии на Оскар "В тени", является инди-хит "Ведьма". Я бы не сказал, что все фильмы в программе удачные, но сам факт ее появления несомненно свидетельствует о том, что жанровое кино становится интересным условно "артхаусному" зрителю и наоборот ", - добавил он.

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Отметим, что официальная церемония открытия 46-го КМКФ "Молодость" состоялась 22 октября, кинофестиваль продлится до 30 октября.