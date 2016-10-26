КМКФ "Молодість" покаже фільми жахів на ВДНХ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. 28 жовтня в 13 павільйоні ВДНГ відбудуться покази найкращих фільмів з позаконкурсної програми “Жахи Молодості”. Серед відібраних стрічок, “Страшний сон” німецького режисера Ахіма Борнаха і “Ми з плоті” мексиканця Емільяно Роча Мінтера, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Київський кінофестиваль вперше представляє своїм глядачам добірку сучасних картин одного з найпопулярніших кіножанрів.
“Програма жахів на фестивалі стала приємним сюрпризом і одночасно нагадуванням, навіщо фестиваль взагалі проводиться. Це фестиваль дебютантів або молодих режисерів, і в різноманітній програмі „Жахи Молодості“ майже всі роботи теж є дебютними,” — розповів кінокритик Сергій Ксаверов.
“При цьому, програма може захопити глядача, який цим жанром не надто цікавиться, але цікавиться хорошим авторським кіно. У програмі є, наприклад, висунутий від Британії на Оскар „У тіні“, є інді-хіт „Відьма“. Я б не сказав, що всі фільми в програмі вдалі, але сам факт її появи безсумнівно свідчить про те, що жанрове кіно стає цікавим умовно „артхаусному“ глядачу і навпаки,” — додав він.
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Зазначимо, що офіційна церемонія відкриття 46-го КМКФ “Молодість” відбулася 22 жовтня, кінофестиваль триватиме до 30 жовтня.