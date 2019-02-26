"Основной акцент, который мы сегодня делаем, это продажа хлеба по карточке киевлянина льготным категориям граждан. Скидка будет разная, в зависимости от категории. Я надеюсь, что в тестовом режиме до конца недели начнут работать по этой системе первые точки продаж" Киевхлеб ", и в течение марта все 150 киосков предприятия, которые являются в городе, будут привлечены к программе. Основной момент, который мы должны понять, что именно карточка киевлянина будет давать возможность вычислять конкретную льготу ", - отметила Марина Хонда.

Она пояснила, что система скидок определена Меморандумом о сотрудничестве между Киевской городской государственной администрацией и ЗАО "Киевхлеб", который был подписан в декабре 2018 года. Согласно Меморандуму владельцы карточки киевлянина разделены на 5 категорий. Каждая из этих категорий имеет свой размер скидки. Владельцы карточки киевлянина, которые не имеют льгот, смогут покупать социальные сорта хлеба со скидкой 20%.

Идентификация льготников будет осуществляться с помощью установленных терминалов АО "Ощадбанк" путем считывания информации с электронных карточек покупателей.

Один владелец карточки киевлянина сможет приобрести со скидкой одну единицу продукции в день на выбор: батон "Фирменный" 0,5 кг, хлеб "Фирменный украинский" 0,95 кг или хлеб пшеничный «Фирменный» 0,65 кг. Такие меры введены с целью избежания возможности любых спекуляций с использованием карты по скупке изделий большими партиями.

"Когда хлеб реализовывался по фиксированным ценам, у нас были случаи скупки продукции предпринимателями, его перепродавали по рыночным ценам. Поскольку позиция, что хлеб должен быть доступен именно социально незащищенным слоям населения, была установлена новая система скидок для льготников", - подчеркнула Марина Хонда.

Она также добавила, что на чеке будет зафиксировано, какую скидку получил льготник.

Впрочем, для обеспечения возможности воспользоваться скидкой по карте киевлянина и приобрести хлеб и хлебобулочные изделия по доступной цене всем без исключения ее владельцам, особенно лицам с инвалидностью или функциональными ограничениями, продукция будет продаваться при предъявлении карточки киевлянина без обязательного присутствия ее владельца. Поэтому приобрести хлеб со скидкой для владельца карточки могут его родственники или другие лица, заботятся ли ухаживают льготника.

В «Киевхлеб» сообщили, что цена на эти сорта изделий будет высчитываться ежеквартально как среднерозничные, на основе цен на аналогичную продукцию (батон, хлеб украинский, хлеб пшеничный) в супермаркетах города. По этой цене приобрести перечисленную продукцию может любой потребитель без карточки киевлянина.

В то же время, владельцы карточки покупать социальные сорта хлеба со скидками от 20 до 70%. Такие скидки будут действовать отдельно для каждой категории.

"Самый важный момент этого проекта заключается в том, что всегда можно будет приобрести хлеб дешевле, чем среднерыночная цена в Киеве. То есть как бы ни менялись цены на хлеб, именно те, кто в этом нуждается, всегда будут покупать его дешевле", - отметил директор фирменной сети "Киевхлеб" Ярослав Федоренко.

По словам заместителя начальника Главного управления Сбербанка в Киеве и Киевской области по розничному бизнесу Олега Рымарев, пока оформлено 630 000 карточек киевлянина, по которым киевляне могут пользоваться указанными льготами.

Он также заверил, что сегодня терминальным оборудованием обеспечены все киоски "Киевхлеба".

"Сейчас мы обеспечили терминальным оборудованием все киоски. Мы находимся на завершающем этапе, и надеюсь, что указанная система заработает достаточно быстро", - отметил Олег Рымарев.

Планируется, что в полном объеме система предоставления скидок на батон "Фирменный", хлеб "Фирменный украинский", или хлеб пшеничный "Фирменный" по карточке киевлянина заработает в конце марта 2019 года.

Справка.

24.12.2014 между ЗАО "Киевхлеб" и Киевской городской государственной администрацией было заключено инвестиционные договоры о создании объектов розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями, пользующихся высоким потребительским спросом в Киеве.

Согласно этим договорам, ЗАО "Киевхлеб" было обязано реализовывать хлеб и хлебобулочные изделия по фиксированным ценам в объектах розничной торговли.

На сегодня срок действия инвестиционных договоров закончился, поэтому ЧАО "Киевхлеб" имеет право осуществлять реализацию указанных изделий по любым ценам.

Но, осознавая важность вопроса реализации социального хлеба в столице и поддержки льготных категорий киевлян, Киевская городская государственная администрация и АО "Киевхлеб" достигли договоренности и заключили Меморандум о сотрудничестве, согласно которому ЗАО "Киевхлеб" будет предоставлять скидки на батон, хлеб украинский и хлеб пшеничный владельцам карточки киевлянина.

После установки и настройки работы терминалов "Ощадбанка" на всех объектах розничной торговли для идентификации карточки киевлянина, льготные категории киевлян смогут пользоваться скидками от 20 до 70% в зависимости от категории льготы.