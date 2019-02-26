КМДА впроваджує гнучку систему знижок на соціальний хліб для власників "картки киянина"

"Основний акцент, який ми сьогодні робимо, це продаж хліба за карткою киянина пільговим категоріям громадян. Знижка буде різна, залежно від категорії. Я сподіваюся, що в тестовому режимі до кінця тижня почнуть працювати за цією системою перші точки продажу "Київхліб", і протягом березня усі 150 кіосків підприємства, які є у місті, будуть долучені до програми. Основний момент, який ми повинні зрозуміти, що саме картка киянина буде давати можливість вираховувати конкретну пільгу", – зазначила Марина Хонда.

Вона пояснила, що система знижок визначена Меморандумом про співпрацю між Київською міською державною адміністрацією та ПрАТ "Київхліб", який було підписано у грудні 2018 року. Згідно з Меморандумом власники картки киянина поділені на 5 категорій. Кожна з цих категорій має свій розмір знижки. Власники картки киянина, які не мають пільг, зможуть купувати соціальні сорти хліба зі знижкою 20%.

Ідентифікація пільговиків буде здійснюватися за допомогою встановлених терміналів АТ "Ощадбанк" шляхом зчитування інформації з електронних карток покупців.

Один власник картки киянина зможе придбати зі знижкою одну одиницю продукції в день на вибір: батон "Фірмовий" 0,5 кг, хліб "Фірмовий український" 0,95 кг або хліб пшеничний «Фірмовий» 0,65 кг. Такі заходи запроваджені з метою уникнення можливості будь-яких спекуляцій із використанням картки щодо скуповування виробів великими партіями.

"Коли хліб реалізовувався за фіксованими цінами, у нас були випадки скуповування продукції підприємцями, які його перепродували за ринковими цінами. Оскільки ж є позиція, що хліб має бути доступний саме соціально незахищеним верствам населення, була встановлена нова система знижок для пільговиків", – підкреслила Марина Хонда.

Вона також додала, що на чеку буде зафіксовано, яку саме знижку отримав пільговик.

Утім, для забезпечення можливості скористатись знижкою за карткою киянина та придбати хліб та хлібобулочні вироби за доступною ціною усім без винятку її власникам, особливо особам з інвалідністю чи функціональними обмеженнями, продукція буде продаватись при пред’явленні картки киянина без обов’язкової присутності її власника. Тож придбати хліб зі знижкою для власника картки можуть його родичі або інші особи, що піклуються чи доглядають пільговика.

У «Київхліб» повідомили, що ціна на зазначені сорти виробів буде вираховуватися щоквартально як середньороздрібна, на основі цін на аналогічну продукцію (батон, хліб український, хліб пшеничний) у супермаркетах міста. За цією ціною придбати перераховану продукцію може будь-який споживач без картки киянина.

У той же час, власники картки купуватимуть соціальні сорти хліба зі знижками від 20 до 70%. Такі знижки діятимуть окремо для кожної категорії.

"Найважливіший момент цього проекту полягає у тому, що завжди можна буде придбати хліб дешевше, ніж середньоринкова ціна у місті Києві. Тобто як би не змінювалися ціни на хліб, саме ті, хто цього потребує, завжди купуватимуть його дешевше", – зазначив директор фірмової мережі "Київхліб" Ярослав Федоренко.

За словами заступника начальника Головного управління Ощадбанку у Києві та Київській області з роздрібного бізнесу Олега Римарева, наразі оформлено 630 тисяч карток киянина, за якими кияни можуть користуватися зазначеними пільгами.

Він також запевнив, що сьогодні термінальним обладнанням забезпечені усі кіоски "Київхліба".

"Наразі ми забезпечили термінальним обладнанням усі кіоски. Ми знаходимося на завершальному етапі, і сподіваюсь, що зазначена система запрацює досить швидко", – зазначив Олег Римарев.

Заплановано, що у повному обсязі система надання знижок на батон "Фірмовий", хліб "Фірмовий український", або хліб пшеничний "Фірмовий" за карткою киянина запрацює наприкінці березня 2019 року.

Довідково.

24.12.2014 між ПрАТ "Київхліб" та Київською міською державною адміністрацією було укладено інвестиційні договори про створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві.

Відповідно до цих договорів, ПрАТ "Київхліб" було зобов’язане реалізовувати хліб та хлібобулочні вироби за фіксованими цінами в об’єктах роздрібної торгівлі.

На сьогодні термін дії інвестиційних договорів закінчився, тому ПрАТ "Київхліб" має право здійснювати реалізацію зазначених виробів за будь-якими цінами.

Але, усвідомлюючи важливість питання реалізації соціального хліба у столиці та підтримки пільгових категорій киян, Київська міська державна адміністрація та ПрАТ "Київхліб" досягнули домовленості та уклали Меморандум про співпрацю, відповідно до якого ПрАТ "Київхліб" надаватиме знижки на батон, хліб український та хліб пшеничний власникам картки киянина.

Після встановлення та налагодження роботи терміналів "Ощадбанку" на всіх об’єктах роздрібної торгівлі для ідентифікації картки киянина, пільгові категорії киян зможуть користуватися знижками від 20 до 70%, залежно від категорії пільги.