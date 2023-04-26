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Ключевым свидетелем НАБУ в деле против Сенниченко стал человек Фирташа

Ключевым свидетелем НАБУ в деле против Сенниченко стал человек Фирташа

Киев • УНН

 • 1268944 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В конце марта Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении якобы преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества. По информации УНН и документам, которые есть в распоряжении редакции, основным свидетелем и информатором дела НАБУ и САП является Сергей Байрак, который имеет непосредственную связь со структурами Дмитрия Фирташа и бывшим директором ОГХК, который также фигурирует в материалах дела, Питером Дэвисом.

Кто такой Сергей Байрак

По данным аналитической системы YouControl, Байрак и Дэвис являются владельцами ООО "Чили Групп" и ООО "ПДБС Групп".

Ранее Байрак был топ-менеджером Фирташа. На него среди прочего записана ООО “УА-МЕДИА” - бывший сейлз-хауз (дом продаж) “InterMediaGroup” Фирташа.

По информации издания “Наші Гроші”, с января 2019 года Медиахолдинг "InterMediaGroup" сменил свой сейл-хауз - им стал "Space Media". Однако он имеет идентичную прописку с "УА-Медиа" (офис и юридический адрес), то есть у компании юридически другие собственники, но фактически они так и остались связанными с медиагруппой.

То есть именно этот человек, по факту - менеджер олигарха Дмитрия Фирташа, стал ключевым свидетелем в деле против Сенниченко.

Интересы Фирташа на предприятиях

Еще со времен Януковича Дмитрий Фирташ пытался монополизировать химическую и титановую отрасли, или же, по крайней мере, сделать так, чтобы государственные компании приносили прибыль именно ему. Согласно публикациям в СМИ, наибольший интерес у него вызывали три актива, которые находятся под управлением ФГИУ, — “Объединенная горно-химическая компания” (ОГХК), “Запорожский титано-магниевый комбинат” (ЗТМК) и “Одесский припортовый завод” (ОПЗ).

Именно в отношении этих предприятий олигарх имел больше всего споров с государством в лице Фонда государственного имущества и его тогдашним главой Сенниченко (возглавлял ФГИУ 2019-2022 гг). ФГИУ вел сразу несколько судебных дел против олигарха, одновременно лишая влияния на государственных предприятиях связанных с ним лиц.

В результате Фирташ потерял контроль над ЗТМК и ОГХК, а также рычаги влияния на ОПЗ.

За что Фирташ может хотеть отомстить

Во времена Януковича структуры Фирташа загнали Одесский припортовый завод в долги за поставки газа. Компании Фирташа получали дешевый газ от “Газпрома” и перепродавали его на ОПЗ по завышенным ценам.

В результате такой схемы еще в 2013 году у ОПЗ возник долг перед компаниями олигарха. С учетом всех штрафов, завод был должен холдингу Ostchem более 300 млн долларов.

Для погашения долга Фирташ мог фактически получить завод в собственность. Но Фонд госимущества победил в Верховном суде, лишив Ostchem возможности конфисковать активы предприятия на территории Украины.

В случае с ЗТМК борьба тоже шла через суды. Также во времена Януковича Фирташ получил 49% завода в собственность за обязательство вложить в производство 110 млн долл. в течение 2013-2015 годов. Управлять компанией стали менеджеры олигарха.

Однако вместо инвестиций предприятие получило более миллиарда гривен долгов и за несколько лет скатилось к убыткам на сотни миллионов.

Но команда Фирташа не успела довести завод до полного упадка. Фонд госимущества добился смены менеджмента и после пары лет судебных дел получил решение о возвращении доли ЗТМК Фирташа в государственную собственность.

С ОГХК Фирташа связывает еще более длинная история. С 2004 года его структуры арендовали Иршанский и Вольногорский горно-добывающие комбинаты, которые в 2014 году и стали основными активами новосозданной Объединенной горно-химической компании (ОГХК). Сырье с этих комбинатов было нужно олигарху для загрузки мощностей “Крымского титана” в оккупированном Армянске.

Некоторое время Фирташ делил влияние на ОГХК с нардепом Мартыненко, который в 2014 году посадил на предприятие подконтрольный менеджмент во главе с Русланом Журило.

Схемы того времени были основой расследований правоохранителей. По версии следствия, сумма нанесенных Журило убытков из-за сомнительных контрактов составляет 300 млн гривен.

После отстранения в 2017 году, Журило смог продвинуть на свое место собственную креатуру — Александра Гладушко, который находился на должности председателя правления ОГХК до марта 2020 года.

В 2019-2020 гг на ОГХК начались смены менеджмента. Врио главы компании стал Питер Дэвис. Как стало известно позже, до этого он также работал в структурах Фирташа, а также был членом набсовета банка “Клиринговый дом”, совладельцем которого был давний бизнес-партнер Фирташа Иван Фурсин.

Тогдашний председатель ФГИУ Сенниченко экстренно уволил Дэвиса из “ОГХК” уже через несколько месяцев. Выяснилось, что Дэвис работал по контрактам с фирмами бывшего менеджмента “ОГХК”, и в день собственного увольнения пытался вывести деньги предприятия на их счета. Вероятно, продукция предприятия через посредников также могла попадать на “Крымский Титан”.

Ранее

По информации журналистов, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство относительно возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Фонда госимущества и членами наблюдательного совета "Одесского припортового завода" (так называемое "дело Сенниченко") по заявлению, которое было инициировано подсанкционным нардепом Александром Дубинским, действия которого, вероятно, обусловлены тем, что компанию “Укрнефтебурение”, связанную с Коломойским, еще в 2020 году не допустили к сотрудничеству с “Одесским припортовым заводом” из-за неконкурентных действий компании.

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