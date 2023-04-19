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Руками Коломойського: стало відомо, за чиєю заявою НАБУ розпочало кримінальне провадження у “справі Сенниченка”

Київ • УНН

 • 697820 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Фонду держмайна та членами наглядової ради "Одеського припортового заводу" (так звана "справа Сенниченка") за заявою, яка була ініційована підсанкційним нардепом Олександром Дубінським, передає УНН з посиланням на РБК-Україна.

Деталі

Такі дії зі сторони Дубінського, ймовірно, обумовлені тим, повідомляють журналісти, що компанію “Укрнафтобуріння”, пов’язану з Коломойським, ще у 2020 році не допустили до співпраці з “Одеським припортовим заводом”, а все - через неконкурентні дії компанії, яка надала значно завищену, економічно необґрунтовану та ризикову цінову пропозицію під час конкурсу з відбору постачальника газу на давальницьких умовах.

"При запропонованій компанією "Укрнафтобуріння" ціні у 77 дол. за тонну карбаміду і 39,5 дол. за тонну аміаку неможливо забезпечувати беззбиткову бізнес-модель (...) завищена цінова пропозиція створювала ризик невиконання давальцем власних контрактних зобов’язань, наслідком чого були б регулярні зупинки виробничого процесу на Одеському припортовому заводі", - повідомляли в ОПЗ.

Водночас у матеріалах НАБУ наголошується, що спроби провести конкурс зривались керівництвом ФДМУ та лояльним до фонду керівництвом заводу.

Як відомо, сьогодні компанія "Укрнафтобуріння", в інтересах якої і було розпочато кримінальне провадження у "справі Сенниченка", перебуває під арештом та передана на баланс АРМА через те, що користувалася протиправним спецдозволом на видобування нафти, газу та конденсату.

"За матеріалами провадження, серед іншого встановлено, що службові особи ПрАТ "НАК "Надра України", Державної служби геології та надр України, ПрАТ "Девон", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" у період 2000-2023 років, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби шляхом укладання та виконання договорів (...) вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки", - йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва.

Саме на місце "Укрнафтобуріння" (після виключення її з конкурсу щодо давальця на ОПЗ), було обрано компанію "Агро Газ Трейдинг", яка також фігурує у справі НАБУ.

В “Агро Газ Трейдинг” зі звинуваченнями детективів не погоджуються та наголошують - повністю готові співпрацювати зі слідством, бо їх робота з “Одеським припортовим заводом” була повністю прозора і законна.

"Для мене ці звинувачення були черговим шоком та повною несподіванкою, я не згоден з думкою слідства, не вважаю себе учасником організованої злочинної групи. Вся діяльність нашої компанії і до співпраці ОПЗ, і надалі завжди була пов'язана із виключно законним полем та відповідністю всім законодавчим нормам. Ми в управлінні компанією намагалися застосовувати найкращі світові практики", - розповів керуючий партнер компанії "Агро Газ Трейдинг" Олександр Горбуненко.

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