Руками Коломойского: стало известно, по чьему заявлению НАБУ начало уголовное производство по "делу Сенниченко"

Детали

Такие действия со стороны Дубинского, вероятно, обусловлены тем, сообщают журналисты, что компанию “Укрнефтебурение”, связанную с Коломойским, еще в 2020 году не допустили к сотрудничеству с “Одесским припортовым заводом”, а все - из-за неконкурентных действий компании, которая предоставила значительно завышенное, экономически необоснованное и рисковое ценовое предложение во время конкурса по отбору поставщика газа на давальческих условиях.

"При предложенной компанией "Укрнефтебурение" цене в 77 долл. за тонну карбамида и 39,5 долл. за тонну аммиака невозможно обеспечивать безубыточную бизнес-модель (...) завышенное ценовое предложение создавало риск невыполнения давальцем собственных контрактных обязательств, следствием чего были бы регулярные остановки производственного процесса на Одесском припортовом заводе", - сообщали в ОПЗ.

В то же время в материалах НАБУ отмечается, что попытки провести конкурс срывались руководством ФГИУ и лояльным к фонду руководством завода.

Как известно, сегодня компания "Укрнефтебурение", в интересах которой и было начато уголовное производство по "делу Сенниченко", находится под арестом и передана на баланс АРМА из-за того, что пользовалась противоправным спецразрешением на добычу нефти, газа и конденсата.

"По материалам производства, среди прочего установлено, что должностные лица ЧАО "НАК "Надра Украины", Государственной службы геологии и недр Украины, ЧАО "Девон", ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1", ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" и ООО "Ист Юроуп Петролеум" в период 2000-2023 годов, по предварительному сговору группой лиц, с целью получения неправомерной выгоды для себя или другого физического или юридического лица, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы путем заключения и исполнения договоров (. ...) совершили злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева.

Именно на место "Укрнефтебурения" (после исключения ее из конкурса по давальцу на ОПЗ), была выбрана компания "Агро Газ Трейдинг", которая также фигурирует в деле НАБУ.

В “Агро Газ Трейдинг” с обвинениями детективов не соглашаются и отмечают - полностью готовы сотрудничать со следствием, потому что их работа с “Одесским припортовым заводом” была полностью прозрачна и законна.

"Для меня эти обвинения были очередным шоком и полной неожиданностью, я не согласен с мнением следствия, не считаю себя участником организованной преступной группы. Вся деятельность нашей компании и до сотрудничества ОПЗ, и в дальнейшем всегда была связана с исключительно законным полем и соответствием всем законодательным нормам. Мы в управлении компанией старались применять лучшие мировые практики", - рассказал управляющий партнер компании "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко.