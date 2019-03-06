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7 марта, 13:58 • 117865 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147488 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116141 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140787 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145056 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130420 просмотра

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Клуб из Херсона пробился в полуфинал УХЛ

Киев  •  УНН

 • 8841 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Херсоне на “Фаворит-Арене” прошел второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, где местный “Днепр” принимал главного аутсайдера регулярного чемпионата киевских “Ледяных Волков”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.

Первый период встречи начался с атак хозяев и уже на 5-й минуте поединка Евгений Зык с передачи Святослава Тимченко вывел херсонцев вперед. Через 5 минут Алексей Янишевский удвоил преимущество “Днепра”, а в конце периода Андрей Жвачкин отдал пас на Ивана Золотухина, который забросил третью шайбу в ворота “Волков”.

Вторая 20-минутка началась с упорной борьбы на каждом участке льда, но под конец периода две шайбы все же влетели в ворота киевлян. Никита Макарицкий и Никита Коваленко сняли все вопросы о победителе этого матча.

Третий период команды попросту доигрывали — не форсируя события подопечные Дмитрия Пидгурского уверенно контролировали ход матча и не оставили никаких шансов сопернику забросить “шайбу престижа”.

Примечательно, что по сумме двух встреч “Днепр” оформил уверенный проход в полуфинальную стадию соревнований, где херсонский клуб встретится с вице-чемпионом Украины “Кременчугом”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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