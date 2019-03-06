Клуб из Херсона пробился в полуфинал УХЛ

Первый период встречи начался с атак хозяев и уже на 5-й минуте поединка Евгений Зык с передачи Святослава Тимченко вывел херсонцев вперед. Через 5 минут Алексей Янишевский удвоил преимущество “Днепра”, а в конце периода Андрей Жвачкин отдал пас на Ивана Золотухина, который забросил третью шайбу в ворота “Волков”.

Вторая 20-минутка началась с упорной борьбы на каждом участке льда, но под конец периода две шайбы все же влетели в ворота киевлян. Никита Макарицкий и Никита Коваленко сняли все вопросы о победителе этого матча.

Третий период команды попросту доигрывали — не форсируя события подопечные Дмитрия Пидгурского уверенно контролировали ход матча и не оставили никаких шансов сопернику забросить “шайбу престижа”.

Примечательно, что по сумме двух встреч “Днепр” оформил уверенный проход в полуфинальную стадию соревнований, где херсонский клуб встретится с вице-чемпионом Украины “Кременчугом”.