Клуб из Херсона пробился в полуфинал УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Херсоне на “Фаворит-Арене” прошел второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, где местный “Днепр” принимал главного аутсайдера регулярного чемпионата киевских “Ледяных Волков”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.
Первый период встречи начался с атак хозяев и уже на 5-й минуте поединка Евгений Зык с передачи Святослава Тимченко вывел херсонцев вперед. Через 5 минут Алексей Янишевский удвоил преимущество “Днепра”, а в конце периода Андрей Жвачкин отдал пас на Ивана Золотухина, который забросил третью шайбу в ворота “Волков”.
Вторая 20-минутка началась с упорной борьбы на каждом участке льда, но под конец периода две шайбы все же влетели в ворота киевлян. Никита Макарицкий и Никита Коваленко сняли все вопросы о победителе этого матча.
Третий период команды попросту доигрывали — не форсируя события подопечные Дмитрия Пидгурского уверенно контролировали ход матча и не оставили никаких шансов сопернику забросить “шайбу престижа”.
Примечательно, что по сумме двух встреч “Днепр” оформил уверенный проход в полуфинальную стадию соревнований, где херсонский клуб встретится с вице-чемпионом Украины “Кременчугом”.